Revista mostra conversa do zagueiro Bauermann, do Santos, com apostador; confira

O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos denunciados pelo Ministério Público de Goiás por suposta manipulação de resultados na Série A. Nesta segunda-feira, 8, a revista Veja divulgou imagens de uma suposta conversa do atleta com um "manipulador de resultados" por mensagens. De acordo com o veículo, o jogador teria recebido 50 mil reais para forçar e receber um cartão amarelo em partida contra o Avaí.

O jogo em questão ocorreu no dia 5 de novembro de 2022, pelo Brasileirão, quando o Peixe recebeu o Avaí na Vila Belmiro. Entretanto, Bauermann não levou o cartão amarelo e recebeu uma "cobrança" dos manipuladores de apostas.

O jogador então prometeu que seria expulso na partida seguinte, entre Santos e Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Bauermann recebeu o cartão vermelho, mas apenas após o fim do jogo e enfureceu o participante do "esquema de apostas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Manipulação na Série A 2022: jogadores são investigados por cartões contra Fortaleza e Ceará

Sombra da manipulação de jogos paira sobre o futebol brasileiro

A fotografia no Holocausto como ferramenta de manipulação

Conversas entre Bauermann e apostador

Em novembro de 2022, Bauermann foi chamado no WhatsApp por um dos integrantes do esquema de manipulação para levar cartão amarelo no jogo contra o Avaí. O jogador recebeu R$ 50 mil reais, entretanto, não recebeu advertência contra o Avaí, o que gerou as primeiras ameaças.

No jogo seguinte, ele teria aceitado a segunda proposta. Contra o Botafogo, deveria ser expulso. O zagueiro até levou cartão vermelho, mas depois que o juiz apitou o final da partida, o que não valia para a aposta.

"Olha a p… da m… que você fez, mano. Por que não tomou essa p… no primeiro tempo. Por que não deu uma p… de uma cotovelada. Por que você não me escuta, mano. Você me f… de novo, mano. Mas, dessa vez, você vai resolver. Você vai me pagar tudo", escreveu o suposto "manipulador".

Na sequência dos diálogos, o zagueiro do Santos prometeu pagar pelo prejuízo. “Mano, de coração, não foi porque não quis. Eu te juro! Senão, não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você”, escreveu Bauermann. “O barato vai ficar louco para você”, ameaçou o apostador, mais adiante, e o zagueiro do Santos disse estar em busca de R$ 800 mil para ressarcir o interlocutor.

Santos afasta Bauermann

O jogador foi afastado do elenco do Santos após novas denúncias envolvendo seu nome na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás. A decisão foi confirmada pelo próprio clube paulista em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 9.

A Operação Penalidade Máxima, comandada pelo Ministério Público de Goiás, já havia investigado e acusado Bauermann de forçar os cartões durante as partidas do Santos. Na ocasião, o jogador negou os supostos atos de manipulação e a diretoria alvinegra acreditou em sua versão.

Veja o comunicado do Santos sofre o afastamento:

O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição.

O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.