MP de Goiás cumpre mandados e investiga possível manipulação de resultados na Série A

As investigações começaram em fevereiro deste ano e, inicialmente, contemplavam somente jogos da Série B. Agora, as suspeitas chegaram à elite

O Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, deu início à uma nova investigação com o intuito de averiguar uma suspeita de manipulações de resultados em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. As partidas em específico não foram divulgadas pelo órgão.

As investigações começaram em fevereiro deste ano e, inicialmente, contemplavam somente jogos da Série B do Brasileirão. Agora, as suspeitas chegaram à elite do futebol nacional.

De acordo com o MP, especula-se que pelo menos cinco partidas da Série A sofreram adulteração de resultados, além de outros cinco jogos de Campeonatos Estaduais. Estão entre eles: o Goiano, o Gaúcho, Mato-Grossense e o Paulista, todos de 2023.

O órgão, em parceria com autoridades de outros estados, realizou na manhã desta terça-feira, 18, uma operação para cumprir três mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de seis estados do Brasil.

Os mandados foram expedidos pela Justiça de Goiás e estão sendo cumpridos em Goianira (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Erechim (RS), Chapecó (SC), Tubarão (SC), Bragança Paulista (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), Santana do Parnaíba (SP), Santos (SP), Taubaté (SP) e Presidente Venceslau (SP).

Segundo investigadores do MP, o grupo criminoso atuou na cooptação de jogadores e ofereceu valores entre R$ 50 mil e R$ 100 mil para que os atletas cometessem determinadas ações durante os jogos. As manipulações envolviam, por exemplo, receber um número específico de cartões amarelos ou vermelhos, cometer pênaltis, assegurar um número de escanteios ou, até mesmo, atuar pela derrota de um determinado time.

As condutas previamente solicitadas aos jogadores possibilitavam que os apostadores obtivessem grandes lucros em diversos sites de apostas, utilizando contas cadastradas em nome de terceiros.

O zagueiro Victor Ramos, ex-Palmeiras e atualmente na Chapecoense, seria um dos investigados no caso. Além dele, Igor Cariús, lateral do Sport, é outro suposto alvo. As informações sobre os possíveis envolvidos são do ge.

