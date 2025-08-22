Confira como ficaram os confrontos das quartas de final da Libertadores

Brasileiros terão duelos contra argentinos e equatorianos e competição pode ter um clássico paulista na semifinal

Na próxima fase, teremos dois duelos entre Brasil e Argentina. O Palmeiras, que passou sem dificuldades pelo Universitario do Peru, vai reeditar a semifinal de 2020 e encarar o River Plate. Os Millonários precisaram dos pênaltis para eliminar o Libertad.

Terminou nesta quinta-feira (21) a fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora, oito clubes seguem na briga pela principal competição do continente. Pela primeira vez na história, as oito equipes que disputam as quartas de final já venceram a competição ao menos uma vez.

O outro duelo contra os hermanos será o do Flamengo. Depois de eliminar o Internacional, o Rubro-Negro tenta retornar a uma semifinal após três anos contra o Estudiantes, que eliminou o Cerro Porteño nas oitavas.

Outro brasileiro vivo na competição, o São Paulo terá o desafio de enfrentar a LDU. Históricos algozes dos brasileiros, os equatorianos eliminaram o Botafogo, atual campeão da Libertadores, nas oitavas de final. Já o Tricolor passou pelo Atlético Nacional nos pênaltis. Nesta chave, podemos ter um clássico paulista, já que o vencedor do confronto encara quem avançar de Palmeiras e River.

Por fim, teremos um confronto entre argentinos. O Racing, que eliminou o Peñarol com um gol no último lance, vai enfrentar o Vélez Sarfield, que despachou o Fortaleza. O vencedor deste confronto encara quem passar do jogo do Flamengo. As partidas estão programadas para os dias 17 e 24 de setembro.

Confira os jogos das quartas de final da Libertadores

São Paulo x LDU

Palmeiras x River Plate

Vélez Sarsfield x Racing

Estudiantes x Flamengo