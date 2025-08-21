Libertadores 2025: veja chaveamento das quartas, datas e mais

Libertadores 2025: veja chaveamento das quartas, datas e maisDefinições da fase de quartas de final da Libertadores 2025 já estão no ar. Confira classificados, confrontos, calendário e premiação do torneio continental
A Copa Libertadores 2025 chega ao momento mais decisivo da temporada. As quartas de final serão disputadas nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro, logo após a Data FIFA.
Os confrontos foram estabelecidos em sorteio realizado no início de junho, que também definiu o chaveamento até a final.
O regulamento segue o mesmo das oitavas: os duelos são em ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.
As equipes de melhor campanha na fase de grupos têm a vantagem de decidir em casa, como é o caso do Palmeiras, dono da melhor performance da primeira fase.
Jogos das quartas de final da Libertadores 2025
Os confrontos já conhecidos prometem equilíbrio. O Vélez Sarsfield, que eliminou o Fortaleza, enfrentará o Racing, enquanto o Flamengo, após superar o Internacional, encara o Estudiantes, que passou pelo Cerro Porteño. Confira os jogos:
- São Paulo (BRA) x Botafogo (BRA) ou LDU (ECU)
- Libertad (PAR) ou River Plate (ARG) x Palmeiras (BRA) ou Universitario (PER)
- Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG)
- Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA)
Calendário das fases finais
Após as quartas de final, a expectativa se volta para as semifinais, que serão realizadas em outubro. Já a grande final terá sede no Estádio Monumental, em Lima (Peru), no fim de novembro. Veja o calendário:
- Quartas de final: semanas de 17 e 24 de setembro
- Semifinais: semanas de 22 e 29 de outubro
- Final: 29 de novembro, em Lima
Premiação milionária em disputa
Além da glória continental e da vaga no Mundial de Clubes, a Libertadores 2025 oferece uma premiação milionária aos clubes. Somente pela fase de grupos, cada equipe recebeu US$ 3 milhões, com bônus de US$ 330 mil por vitória. O campeão, por sua vez, embolsará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões).
Veja os valores por fase:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória (cerca de R$16,4 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente)
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões, na cotação atual)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões, na cotação atual)
- Semifinais: US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13 milhões, na cotação atual)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,7 milhões, na cotação atual)
- Campeão: US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões)
Serviço – Quartas de final da Copa Libertadores 2025
- Quando: de 17 e 24 de setembro
- Confrontos: São Paulo x Botafogo/LDU; Libertad/River x Palmeiras/Universitario; Vélez x Racing; Estudiantes x Flamengo
- Semifinais: 22 e 29 de outubro
- Final: 29 de novembro, em Lima (Peru)