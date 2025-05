Deportivo LSM: conheça o clube que têm Messi e Suárez como presidentes

Messi e Suárez seguem jogando no Inter Miami, mas agora também comandam o Deportivo LSM, novo clube que nasce com ambição no futebol uruguaio / Crédito: Reprodução/ Instagram @luissuarez9

Dois dos maiores nomes do futebol mundial voltam às raízes e apostam em um projeto ousado de criar, liderar e transformar um clube do zero. Assim nasce o Deportivo LSM, a nova equipe que tem como sócios Lionel Messi e Luis Suárez no futebol sul-americano. SAF no Ceará? "Não tem necessidade nesse momento", garante presidente; SAIBA MAIS

O clube, fundado em 2021 com o nome de Deportivo LS, adotou sua identidade atual em maio de 2025, após a entrada de Lionel Messi como sócio. A equipe disputa competições organizadas pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), tanto na categoria feminina quanto na masculina. A sigla do clube — LSM — reúne as iniciais dos sobrenomes de seus criadores e representa a materialização de uma amizade que evoluiu para uma sociedade esportiva. Deportivo LSM: fundação e estrutura do clube

O projeto ganhou corpo em 17 de fevereiro de 2021, quando Luis Suárez fundou o Deportivo LS. Em maio de 2025, com a chegada de Lionel Messi como sócio, o clube passou a se chamar oficialmente Deportivo LSM SAD. A equipe masculina estreou na Divisional D da AUF em 2025, enquanto o time feminino participa da Divisional B. O clube opera como uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e já conta com cerca de quatro mil sócios ativos.

Suas instalações incluem o Complexo LS, com campos de futebol society, vestiários e salas de reuniões. Além disso, está em construção a Ciudad Deportiva LS, que contará com um estádio, campos de futebol 7 e hóquei, além de áreas com gramado natural e sintético. Um projeto de SAF com DNA vencedor

A criação do Deportivo LSM acompanha a ascensão das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) na América do Sul. Inspirado no modelo europeu de clubes-empresa, o LSM já nasce estruturado como SAF, facilitando a atração de investimentos, a profissionalização da gestão e uma visão moderna de mercado. Isso posiciona o novo clube em um grupo seleto de projetos que buscam, desde o início, rivalizar em estrutura e competitividade com os grandes tradicionais do continente.

O potencial de crescimento é notável, impulsionado pelo prestígio global de Messi e Suárez — ambos em reta final de carreira, mas com enorme influência esportiva e comercial. Deportivo LSM: objetivos de curto prazo

Ainda em fase embrionária, o Deportivo LSM conta com uma base esportiva modesta, mas já chama atenção pela ousadia do projeto e pelo envolvimento direto de seus fundadores. Messi e Suárez não somente emprestaram seus nomes à iniciativa: eles participam ativamente das decisões do clube. Ambos estiveram presentes no anúncio oficial, transmitido ao vivo pelas redes sociais da equipe, e prometeram “surpresas” para os primeiros meses de operação.