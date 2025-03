Leila Pereira repudia fala racista de Presidente da Conmebol: "Comparação abominável"

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista / Crédito: Nelson ALMEIDA / AFP

Além do sorteio dos grupos da Libertadores 2025, a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comparando Brasil à “Chita”, repercutiu em solo brasileiro nesta terça, 18. Em pronunciamento, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que foi uma “comparação abominável”. Segundo a dirigente, a declaração parece uma provocação aos clubes brasileiros. Durante a solenidade realizada na sede da Conmebol, no Paraguai, Alejandro afirmou, após ser questionado sobre a realização do torneio continental sem a presença de times brasileiros, que “seria como o Tarzan sem a Chita”. A fala do dirigente provocou uma nota de repúdio de Leila Pereira, mandatária que sugeriu a integração dos clubes brasileiros na Concacaf.

Na declaração, Leila afirma que "a declaração do presidente Alejandro demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Não é possível que, mesmo após o caso de racismo do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez".