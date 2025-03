Leila Pereira pede exclusão do Cerro Porteño após caso de racismo no Paraguai: 'Não é a primeira vez'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira alfineta seu análogo rubro-negro, relembrando conquistas da Libertadores e da Supercopa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou em coletiva na tarde desta sexta-feira, 7, sobre os atos de racismo que aconteceram no Paraguai, em jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20. A cartola do clube paulista, criticou o arbitro da partida, e disse que pedirá a exclusão do time paraguaio da competição. Leila citou a decisão do árbitro de campo de não paralisar a partida, mesmo com caso de agressão – A Fifa determina que a partida seja interrompida em casos semelhantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Vamos até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño e para que os racistas e criminosos sejam punidos de forma exemplar. Nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando macacos para nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi punido por revidar a agressão", completou a dirigente.

Ainda em coletiva, a dirigente afirmou que os advogados do clube estão em contato com representantes da CBF e da Conmebol para cobrar medidas diante do ocorrido. João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, veio a público nesta sexta-feira explicar a luta do clube nos bastidores após o caso de racismo contra Luighi, atacante do Sub-20 do Verdão. O dirigente revelou que o time paulista pensou em deixar a competição depois do ocorrido. "Um amigo estava no estádio e tirou fotos da pessoa, está ajudando na identificação do principal infrator. Nós ficamos transtornados, pensamos em sair da competição. Porém, também pensamos que fazendo isso, estaríamos desistindo da luta e dando força aos infratores. Depois, no vestiário, na roda de oração, os meninos disseram que agora estão mais fortes para conquistar o título”, revelou JP Sampaio, em entrevista à ESPN.