Fortaleza lamenta declaração de cunho racista do presidente da Conmebol

Em nota, o Tricolor do Pici lamentou que o episódio tenha ocorrido logo após Domínguez fazer um discurso inicial reforçando a importância do combate ao racismo. O Leão acentuou que espera que "o Presidente transforme o que chamou de "ato falho" em um compromisso real e concreto contra essa prática inaceitável e deplorável".

Confira posicionamento do Fortaleza:

O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente as declarações do Presidente da Conmebol após o sorteio da Libertadores. Estivemos presentes no evento e registramos com atenção o discurso inicial de Alejandro Domínguez, que reforçava a importância do combate ao racismo.

No entanto, suas palavras na entrevista pós-sorteio contradizem esse posicionamento. O combate ao racismo exige menos discursos e mais ações efetivas. Esperamos que o Presidente transforme o que chamou de "ato falho" em um compromisso real e concreto contra essa prática inaceitável e deplorável. (Com Jogada10)