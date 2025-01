Leila Pereira vai processar Dudu por ofensa nas redes sociais

Leila Pereira vai processar Dudu por fala nas redes sociais / Crédito: César Greco/Palmeiras - Reprodução/ Redes Sociais

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai processar o atacante Dudu, pelos comentários feitos nessa segunda-feira, 13, nas redes sociais. O Atleta usou as redes sociais para ofender Leila, após comentário sobre prejuízo deixa ao clube, quando a mandatária comentou sobre saída do atleta "pela porta dos fundos", durante evento de anúncio do novo patrocinador máster do clube paulista.

Em post feito com os troféus conquistados no clube, o atleta apontou: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos."

"Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC", completou o atleta, com a sigla para um xingamento. Leila acionou seus advogados ao entender que postura de Dudu foi machista ao fazer comentário "desproporcional e desrespeitosa", visto que ela não ofendeu o atleta. Com informações do portal GE. Dudu volta a falar de Leila nas redes sociais O ex-camisa 7 voltou a falar sobre a presidente Leila, nesta terça-feira, 14, em resposta a um post do jornalista Benjamin Beck, nas redes sociais,

Dudu reclamou da falta de transparecia da presente, quando ainda estava no clube: "Pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar na lata, porque para mim na lata ela falava era que AMAVA e tudo mais", afirmou o atacante. O atleta chamou ainda a cartola do Palmeiras de "falsa", e disse que ela gosta mesmo é de like, comentando em relação à repercussão que a fala de Leila teve na imprensa. "Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro. Não me convém ficar falando de outras coisas!!! Mas, tome cuidado quando for postar algo sobre ela”, completou o atacante da Raposa.