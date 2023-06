Palmeiras vê perseguição a Abel após expulsão contra Fortaleza e questiona súmula

Árbitro Sávio Pereira Sampaio relatou que treinador do Verdão o chamou de "filho da p...", o que teria sido motivo do cartão vermelho. Clube nega ofensa

O Palmeiras se manifestou na tarde desta quinta-feira, 1º, por meio de suas redes sociais, sobre a expulsão do técnico Abel Ferreira na derrota do time para o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. Apesar do revés, a equipe garantiu sua vaga na próxima fase do torneio.

Em nota, o clube reivindicou à CBF que atitudes sejam tomadas para que o português receba o mesmo tratamento concedido pelos árbitros aos demais treinadores do futebol brasileiro. O Palmeiras ainda afirmou que não aceitará qualquer perseguição a um "profissional competente e vitorioso".

O Verdão também questionou a súmula apresentada por Sávio Pereira Sampaio após a partida. No documento, o árbitro relatou que aplicou cartão vermelho a Abel depois do comandante "protestar contra a arbitragem de forma grosseira, arremessar um copo de água e socar o ar".

Além disso, Sávio disse que o português ofendeu o árbitro com os seguintes dizeres: "Foi falta, filho da p...".

O árbitro ainda informou que, após a expulsão, Abel se recusou a deixar o campo e permaneceu na área técnica, passando instruções a seus auxiliares, sendo necessária nova intervenção da equipe de arbitragem. Ele já havia sido amarelado por reclamação no fim do primeiro tempo.

O Palmeiras, por sua vez, diz que a súmula "falta com a verdade" e será contestada pelo clube nas esferas competentes. Em coletiva de imprensa, Abel ironizou a expulsão e disse que passará a comandar o time "no sofá de casa".

"O vermelho direto foi porque reclamei de uma falta que, na minha opinião, foi em cima do Veiga. Foi o quarto árbitro que me expulsou. Não sei o que dizer. O que importa é que o Palmeiras continue a cumprir seus objetivos. Há sempre o lado positivo: posso descansar, controlar o jogo do sofá de perna cruzada, fone de ouvido, bebendo água com gás, desfrutando da equipe e do orgulho que sinto quando vejo eles jogando. Se o clube quiser prolongar meu contrato nessas condições, passo a comandar a equipe de casa", disse.

Esta já foi a 50ª vez que Abel Ferreira é advertido por árbitros com cartão amarelo ou vermelho desde que chegou ao futebol brasileiro, em outubro de 2020. Os dois recebidos na última quarta foram, respectivamente, o 11º e 12º na atual temporada.

Desta forma, o técnico não poderá comandar o Palmeiras no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, ainda sem adversário definido. O auxiliar João Martins deve substituir o compatriota na ocasião.

Veja a nota publicada pelo Palmeiras:

"Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube.

Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste.

A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes"