Fortaleza se despede da Copa do Brasil com premiação milionária; saiba o valor

O Tricolor do Pici ingressou no torneio somente na terceira fase por ser um dos clubes brasileiros classificados à Libertadores de 2023

O Fortaleza se despediu da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 31, com uma premiação milionária. Por ser um dos clubes brasileiros classificados à Libertadores de 2023, o Leão ingressou no torneio nacional somente na terceira fase, onde enfrentou e eliminou o Águia de Marabá. Ao todo, o Tricolor embolsou R$ 5,4 milhões na competição.

A participação na terceira fase da Copa do Brasil garantiu R$ 2,1 milhões ao Fortaleza. Por ter conquistado a classificação às oitavas de final do torneio, o escrete vermelho-azul-e-branco recebeu mais R$ 3,3 milhões, totalizando assim os R$ 5,4 milhões.

Contra o Palmeiras, nas oitavas de final, a missão do Leão não foi fácil. No jogo de ida, em São Paulo, a equipe comandada por Vojvoda sofreu um duro revés por 3 a 0, cenário que acabou pesando no segundo e decisivo confronto, realizado na capital cearense e vencido pelo Tricolor por 1 a 0. Caso tivesse avançado às quartas, o clube do Pici teria embolsado mais R$ 4,3 milhões.