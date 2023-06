Fortaleza completa dez jogos de invencibilidade como mandante

O Fortaleza chegou a marca de dez jogos sem derrota como mandante. Nesta quarta-feira, 31, o Leão venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Castelão, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do bom resultado, o Tricolor do Pici não avançou na competição nacional, já que a equipe paulista havia vencido o primeiro duelo, no Allianz Parque, por 3 a 0.

Na Arena Castelão, o último revés leonino aconteceu no dia 29 de março. Naquela oportunidade, o Leão do Pici perdeu por 3 a 2 para o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste. Desde então, o time não foi mais vencido dentro de casa.

Confira jogos de invencibilidade do Fortaleza como mandante: