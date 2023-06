Thiago Galhardo salienta bons resultados do Fortaleza como mandante em 2023

Jogador falou após a vitória do Tricolor do Pici diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 31

Após a vitória diante do Palmeiras por 1 a 0 pela Copa do Brasil, apesar da eliminação do Tricolor do Pici, o atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, comentou o bom desempenho que a equipe tem tido como mandante na atual temporada.

"O importante é manter o nível de atuação dos últimos jogos. Jogar em casa cada vez mais a gente vem se impondo. Creio que a gente teve uma só derrota em casa, contra o Cerro Porteño, e mostra a força da nossa torcida e a confiança que tem em nós. Nós acreditávamos de verdade que poderíamos vencer, conseguir um placar", disse ele.

O jogador também falou sobre a arbitragem em geral dos jogos do Leão e elogiou a atuação do árbitro Savio.

"A gente sabe da nossa força, da nossa equipe, que é uma grande equipe e hoje o árbitro foi muito bem. O Palmeiras não precisa do que aconteceu lá e não é culpa dos jogadores e sim do que houve. Quando a gente reclama da arbitragem, a gente também tem que aplaudir. No último jogo aqui a Edna foi muito bem, o último árbitro também e parabenizar também. A gente vem aqui reclamar, mas a gente também tem que falar quando eles vão bem. Parabéns ao Palmeiras que é uma grande equipe e conseguimos colocar eles pra trás", finalizou.