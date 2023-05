Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Verdão não contará com Murilo, Atuesta e Artur e também pode sofrer baixa de Marcos Rocha para duelo contra o Tricolor pela Copa do Brasil

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira, 30, a preparação para o duelo com o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Na Academia de Futebol, o elenco palmeirense realizou uma atividade recreativa seguida de um treino técnico de finalizações.

A equipe comandada por Abel Ferreira vai até a capital cearense para duelo de volta das oitavas de final da competição. às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 31, o Alviverde busca carimbar a vaga diante do Leão, na Arena Castelão. Na ida, o Palmeiras fez 3 a 0, no Allianz Parque.

Os desfalques seguem sendo o zagueiro Murilo e o volante Atuesta, que se recuperam de cirurgias no ombro e no joelho, respectivamente. Fora o atacante Artur, que já atuou pelo Red Bull Bragantino na competição, o Palmeiras deve ter força máxima para o confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem o camisa 14, no primeiro jogo com o Tricolor, Abel Ferreira optou por Bruno Tabata no time titular. O jovem Endrick também surge como opção.

Dessa forma, um provável Palmeiras tem Weverton no gol; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony.