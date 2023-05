Abel Ferreira prevê "jogo difícil" contra Fortaleza na Copa do Brasil: "Competitivo e agressivo"

As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 17, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O confronto coloca frente a frente os dois trabalhos mais longevos da elite do futebol

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 17, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O confronto coloca frente a frente os dois trabalhos mais longevos da elite do futebol. Justamente por isso, o técnico do Verdão, Abel Ferreira, avaliou que seus comandados devem encontrar um duro desafio na competição mata-mata nacional.

"Eu acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este (contra o RB Bragantino). Precisamos perceber como vai estar nossa capacidade física. Uma equipe que já tem um trabalho muito bem sólido, com um treinador argentino e ideias muito claras. Time extremamente competitivo, agressivo no bom sentido. Varia muito entre um jogo mais interior e outro mais vertical, curto e longo", analisou o treinador, em entrevista coletiva após o confronto diante do RB Bragantino.

O português reiterou a importância da Copa do Brasil para o time alviverde. "Difícil, um jogo mata-mata. Uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas. Queremos passar e vamos procurar fazer todo nosso esforço para conseguir, sabendo que, seguramente, vai ser um jogo muito difícil por vários motivos: o adversário, a motivação que os rivais têm quando jogam contra nós, vontade deles de ganha".

"Outros fatores você vai sentindo, vai observando que não estão fazendo aquilo que você vê que devem fazer, determinados aspectos que te deixam pensando. Já disse isso várias vezes, é contra tudo e contra todos. Sei que a frase é de um rival, mas é o que eu sinto jogo após jogo. Se tiver que ser contra tudo e contra todos, assim será", completou.

Confira escalações prováveis de Palmeiras e Fortaleza:

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; Dudu, Rony e Endrick (López). Téc: Abel Ferreira



Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Moisés (Guilherme) e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda



Com Gazeta Esportiva