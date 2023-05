Vojvoda leva vantagem em retrospecto contra Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O treinador argentino do Leão do Pici venceu o comandante do Verdão em duas ocasiões e sofreu apenas uma derrota. Entretanto, no último embate entre os dois, o time paulista levou a melhor

O duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Fortaleza promoverá o embate entre os dois técnicos mais longevos da elite do futebol nacional: Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira. Para conquistar um resultado favorável, o comandante do Leão buscará manter a vantagem no retrospecto sobre o treinador adversário. A bola rola às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 17.

Desde que chegou ao Brasil em 2021, o comandante do Tricolor do Pici enfrentou Abel em quatro oportunidades, todas elas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vojvoda saiu de campo vencedor duas vezes, empatou uma e perdeu em apenas uma ocasião.

Entretanto, a última recordação do duelo entre Vojvoda e Abel não é positiva para o clube cearense. Isso porque, o Fortaleza visitou o Palmeiras pela 35ª rodada do Brasileirão de 2022 e acabou sendo derrotado por 4 a 0. Além dos três pontos e goleada, a vitória garantiu ao Verdão o título da Série A.

Veja os resultados dos confrontos entre Vojvoda (Fortaleza) e Abel Ferreira (Palmeiras):

Palmeiras 2x3 Fortaleza - Brasileirão 2021

Fortaleza 1x0 Palmeiras - Brasileirão 2021

Fortaleza 0x0 Palmeiras - Brasileirão 2022



Palmeiras 4x0 Fortaleza - Brasileirão 2022

