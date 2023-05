Fortaleza abre disputa das oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz

Tricolor e Verdão chegam ao primeiro de dois confrontos nesta etapa do torneio com sequências de invencibilidades, trabalhos consolidados, mas também desfalques importantes

Palmeiras e Fortaleza abrem uma das disputas mais aguardadas das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 17, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O duelo inédito no torneio coloca frente a frente dois times com ideias de jogo bem consolidadas, fruto do trabalho das duas comissões técnicas mais longevas do Brasil.

O duelo entre Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda, inclusive, promete um jogo muito disputado em campo, já que ambos são obcecados pela vitória e sabem exatamente como mexer cada peça do elenco que possuem nas mãos. Nos discursos prévios, respeito mútuo, com cada treinador reconhecendo a qualidade do adversário.

“Sabemos da organização (do Palmeiras). Sabemos que estão há anos no primeiro nível trabalhando com a mesma comissão técnica e praticamente os mesmos jogadores [...]. É uma eliminatória de 180 minutos”, disse Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abel comentou sobre as características do Fortaleza: “É uma equipe que já tem um trabalho sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras e com uma postura competitiva e agressiva, no bom sentido [...] Vai ser um jogo difícil”.

Sobre o assunto Fortaleza se acerta com lateral Gonzalo Escobar, que atua no futebol espanhol

Caio Alexandre está entre os líderes de desarmes e passes certos na Série A

Rivais na Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras são os únicos invictos na Série A

Pelo momento dos dois clubes, é de se esperar um duelo equilibrado. Verdão e Tricolor defendem invencibilidades de 11 e 13 jogos, respectivamente. Na Série A do Brasileiro, são as únicas equipes invictas, com uma diferença de quatro pontos entre elas, favorável ao Porco.

O que também pesa a favor do Palmeiras é o fator casa. Invicto há 30 jogos no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira não costuma oferecer muito espaço para os adversários, por isso quando sofre gols em casa, geralmente não passa de um.

O Leão, no entanto, é um adversário que ostenta o melhor ataque do Brasil, com 76 gols marcados. Ocorre que peças importantes do setor de frente, como Thiago Galhardo e Moisés, ainda são tratados como dúvida. O primeiro tratava uma pubalgia, enquanto o outro se recuperava de um trauma no pé direito. Se ambos não tiverem condições, Lucero será a principal esperança de gols do Fortaleza.

Mesmo se jogar completo, Vojvoda deve ter cautela ao enfrentar o Palmeiras fora de casa. Ele precisa de um resultado que deixe o Fortaleza em vantagem ou pelo menos vivo para a volta, no Castelão, no próximo dia 31. Diante disso, o técnico argentino pode optar por um meio de campo mais marcador, com três volantes.

Proteger a zaga é uma boa ideia para o Leão, que só tem Brítez e Titi como atletas da posição disponíveis para a partida. Ceballos, Bernardo Schappo e Alix Vinicius estão com a delegação em São Paulo, mas o primeiro está suspenso e os outros dois já atuaram por outras equipes no torneio, por isso estão vetados pelo regulamento. Benevenuto está lesionado.

O Palmeiras também tem alguns desfalques. O mais importante deles é o atacante Artur, que marcou dois gols nos últimos três jogos. Ele já defendeu o RB Bragantino na Copa do Brasil antes. O lateral-direito Marcos Rocha, que iniciou período de transição, é tratado como dúvida.

Em contrapartida, Zé Rafael e Piquerez voltam de suspensão na Série A. Para a vaga de Artur, há uma disputa entre Endrick e López.

Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; Dudu, Rony e Endrick (López). Téc: Abel Ferreira

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Moisés (Guilherme) e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda

Local: Allianza Parque, em São Paulo/SP

Data: 17/5/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Wagner Magalhães-Fifa/RJ

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa-Fifa/RJ e Luiz Cláudio Regazone/RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-VAR-Fifa/RJ

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO