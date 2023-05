Rivais na Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras são os únicos invictos na Série A

O Leão do Pici visita o Verdão na noite desta quarta-feira, 17, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras fazem boa campanha na Série A do Brasileirão e são as únicas equipes que ainda não foram derrotadas na competição. O duelo de ida entre os times de Abel Ferreira e de Juan Pablo Vojvoda, pelo torneio eliminatório, acontece na noite desta quarta-feira, 17, às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.

Após seis rodadas disputadas na elite do futebol nacional, o Leão do Pici ocupa a oitava colocação com duas vitórias, quatro empates e dez pontos somados. O Fortaleza marcou nove gols e sofreu apenas quatro, sendo assim a melhor defesa da competição.

Jogos do Fortaleza no Brasileirão 2023

Fortaleza 1 x 1 Internacional - 1ª rodada

Coritiba 0 x 3 Fortaleza - 2ª rodada

Fortaleza 4 x 2 Fluminense - 3ª rodada

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 4ª rodada

Fortaleza 0 x 0 São Paulo - 5ª rodada

Grêmio 0 x 0 Fortaleza - 6ª rodada

O Palmeiras, por sua vez, está mais acima na tabela. O Verdão conquistou quatro vitórias, dois empates e somou 14 pontos - um a menos que o líder Botafogo -, com 16 gols marcados (melhor ataque) e seis sofridos.

Jogos do Palmeiras no Brasileirão 2023

Palmeiras 2 x 1 Cuiabá - 1ª rodada

Vasco 2 x 2 Palmeiras - 2 ª rodada

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - 3ª rodada

Goiás 0 x 5 Palmeiras - 4ª rodada

Palmeiras 4 x 1 Grêmio - 5ª rodada

Palmeiras 1 x 1 RB Bragantino - 6ª rodada

Até a sexta rodada - última disputada -, o Botafogo também dividia o posto de invicto com Fortaleza e Palmeiras. Entretanto, o clube do Rio de Janeiro acabou sofrendo um revés por 2 a 1 para o Goiás, fora de casa, e perdeu a invencibilidade após cinco vitórias consecutivas na Série A.