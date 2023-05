Vojvoda e Abel se enfrentam como os técnicos mais longevos da Série A

Treinadores farão primeiro embate válido por competição eliminatória, na Copa do Brasil. No geral, vantagem é de Vojvoda

O Fortaleza visita o Palmeiras nesta quarta-feira, 17, às 19 horas, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo colocará frente a frente os técnicos com mais tempo de trabalho na elite do futebol brasileiro. Já ocorreram quatro partidas entre os treinadores, todas pelo Campeonato Brasileiro: são duas vitórias de Vojvoda, um empate e um triunfo de Abel. Os próximos jogos serão os primeiros válidos por um torneio de mata-mata.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Desde então, já conquistou oito títulos, incluindo duas taças de Copa Libertadores. Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como técnico do Leão meses depois, em maio de 2021. Em dois anos no cargo, o argentino foi tricampeão do Campeonato Cearense e venceu a Copa do Nordeste de 2022.

Os quatro embates entre Vojvoda e Abel ocorreram nas duas últimas edições do Brasileirão. Em 2021, o Fortaleza venceu fora de casa por 3 a 2 e em casa pelo placar de 1 a 0. Em 2022, o Tricolor do Pici empatou em 0 a 0 no Castelão e foi superado pelo rival por 4 a 0 em São Paulo. No período, os cearenses somam quatro gols, enquanto que os paulistas possuem seis.

O treinador do Leão elogiou a organização do oponente, principalmente pela longevidade de Abel no cargo. “Sabemos que estão há anos no primeiro nível trabalhando com a mesma comissão técnica e praticamente os mesmos jogadores. Temos três dias para o planejamento dessa grande partida. É uma eliminatória de 180 minutos”, disse.

Adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras são os únicos times ainda invictos na disputa da Série A. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo.

Após seis rodadas disputadas, o Leão ocupa a oitava colocação no certame, tendo duas vitórias, quatro empates e dez pontos somados. O Tricolor tem a melhor defesa da competição ao lado do São Paulo, com quatro gols sofridos.

O Palmeiras, por sua vez, é o vice-líder da competição. São 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. O clube paulista anotou 16 tentos e tem o melhor ataque do torneio.