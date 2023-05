Com Artur fora, Tabata pode ser titular do Palmeiras contra o Fortaleza

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, 17, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com a certeza de que não poderá contar com o atacante Artur. O jogador de 25 já entrou em campo nesta edição da competição pelo Red Bull Bragantino e, assim, não pode disputá-la pelo Verdão.

Dessa forma, o técnico Abel Ferreira precisa resolver o problema e decidir quem assume a vaga do camisa 14, que foi titular nos nove jogos que fez desde o retorno ao clube, marcando três gols. Um dos favoritos a ganhar esta oportunidade é Bruno Tabata, que retornou de lesão muscular na coxa esquerda na goleada sobre o Grêmio, na última quarta-feira.

Esta seria, portanto, a primeira chance do camisa 11 como titular do Palmeiras desde que saiu lesionado na partida contra o Ituano, pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 19 de março - na ocasião, também esteve no onze inicial do time.

Aliás, nos últimos dois compromissos do Verdão, Abel optou por colocar Tabata no lugar de Artur nas substituições que promoveu durante os jogos. Contra o Tricolor Gaúcho, o jogador atuou por 17 minutos e, contra o Massa Bruta, por 20.

Outras opções do Palmeiras para o setor



Além do atacante de 26 anos, o comandante português tem como opção para o setor Endrick e Breno Lopes. No entanto, ambos os atletas resultariam em mudanças no posicionamento de Dudu e Rony, dupla que deve seguir no onze inicial.

Caso Abel decida utilizar o jovem de 16 anos, provavelmente Rony seria movimentado para o lado direito do ataque, com o camisa 9 no comando ofensivo. Já se Breno Lopes for o escolhido, Dudu deve mudar da esquerda para a direita, com Rony centralizado.

Por fim, com dúvidas no ataque, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, às 19 horas desta quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).