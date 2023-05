Copa do Brasil: Wagner Magalhães apita Palmeiras x Fortaleza

Trio carioca e do Rio de Janeiro foi designado pela CBF para comandar o jogo de ida das oitavas de final do torneio entre Palmeiras e Fortaleza. Veja a escala completa

O árbitro carioca Wagner Magalhães, do quadro FIFA, foi escalado para comandar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Fortaleza e Palmeiras, nesta quarta-feira, 17, no Allianz Parque.

Ele terá como assistentes Rodrigo Henrique Correa (FIFA) e Luiz Cláudio Regazone, ambos do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo designado foi Rodrigo Nunes Sá (VAR-FIFA/RJ). A partida está marcada para iniciar às 19 horas.

Wagner Magalhães já apitou um jogo do Fortaleza na atual temporada. Foi ele que comandou o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, que terminou empatado em 2 a 2, culminando no pentacampeonato estadual do Tricolor.

17/5 - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque/19 horas

Árb: Wagner Magalhães-FIFA/RJ

Ass1: Rodrigo Henrique Correa-FIFA/RJ e Luiz Cláudio Regazone-RJ

Arb. reserva: Vinicius Gonçalves Dias Araújo-SP

VAR: Rodrigo Nunes de Sá- VAR-FIFA/RJ

AVAR: Cleriston Clay Barreto-SE

AVAR2: Igor Junio Benevenuto(VAR-FIFA/MG)