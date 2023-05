Fortaleza só tem dois zagueiros de origem aptos a enfrentar o Palmeiras

Dos cinco zagueiros que o Fortaleza levou na delegação que foi ao Rio Grande do Sul e que segue nesta segunda para São Paulo, para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, 17, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, apenas dois têm condições de jogo.

Contra o Verdão, no Allianz Parque, portanto, a dupla de zaga do Tricolor será formada por Brítez e Titi. Para fazer algo diferente disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá que improvisar alguma peça como zagueiro. Os demais jogadores da posição estão impossibilitados de ir a campo.

O colombiano Bryan Ceballos, que foi titular contra o Grêmio, pela Série A, vai cumprir suspensão por ter sido expulso no segundo duelo com o Águia de Marabá, na terceira fase da Copa do Brasil. Quanto a Alix Vinícius e Bernardo Schappo, não podem jogar pelo Fortaleza porque já defenderam outra equipe no torneio. Atuar por dois times é vedado pelo regulamento do certame.

O outro zagueiro de origem do elenco tricolor é Marcelo Benevenuto, que sequer viajou com o time, pois trata um edema no músculo adutor da coxa direita.

Se durante a partida for necessário improvisar, o lateral-direito Tinga já foi utilizado como zagueiro por Vojvoda, mas numa linha de três defensores.

Outros desfalques

Além dos jogadores já citados, o Fortaleza não poderá contar com o goleiro Fernando Miguel, que se recupera de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo, e do atacante Pedro Rocha, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no começo do ano e só retorna em outubro.

Os atacantes Moisés e Thiago Galhardo são tratados como dúvida. O primeiro saiu no último boletim médico como quem ainda se trata de um trauma no pé direito, mas caminha normalmente e tem chance de ficar pelo menos como opção no banco.

Já Galhardo ficou de fora do jogo contra o Grêmio por uma pubalgia. O fato de ter viajado com o time para três jogos fora de casa, no entanto, pode ser um sinal que o problema não é grave.