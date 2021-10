Palmeiras confirma retorno do público ao Allianz Parque em jogo do Brasileirão

Diante do RB Bragantino-SP, no próximo sábado, 9, Verdão voltará a contar com torcedores nas arquibancadas do estádio e tem 30% da capacidade liberada

No próximo sábado, 9, o Palmeiras contará com um reforço de peso na partida contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogo que será realizado no Allianz Parque, às 21 horas (de Brasília), contará com o retorno do público.

Para este compromisso, o estádio possui autorização para receber 30% de sua capacidade total. A partir do dia 16 de outubro, 50% do público será liberado. No dia 1º de novembro, a torcida poderá voltar a lotar o Allianz.

Para adentrar o estádio, será necessário levar comprovante de vacinação contra covid-19 com duas doses ou dose única. Quem recebeu apenas a primeira dose, deverá apresentar, além do comprovante, resultado negativo em teste de PCR realizado 48 horas antes do jogo, ou de antígeno realizado 24 horas anteriores à partida. O uso da máscara é obrigatório em todos os setores.

Os sócios torcedores do clube podem utilizar os créditos acumulados para a compra de ingressos, contanto, sem nenhum desconto. Porém, apenas 10% das entradas poderão ser adquiridas desta maneira. Os sócios só poderão comprar um ingresso por CPF até que a capacidade total do estádio seja liberada.

A promoção dos créditos acumulados teve início em março de 2020, quando os campeonatos do Brasil foram paralisados devido à pandemia. Esta promoção ficará ativa até 1ª novembro deste ano - a partir desta data, os estádio em São Paulo poderão receber 100% de sua capacidade. Apesar disto, os créditos poderão ser utilizados até o fim da temporada de 2022.

