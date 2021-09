Governo de São Paulo libera público nos estádios de futebol a partir de 4 de outubro

Governador João Doria autoriza presença dos torcedores nos jogos a partir do início do mês, com 30% da capacidade. Liberação aumentará para 50% em 15 de outubro e chegará a 100% em novembro

Na noite desta quinta-feira, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o retorno do público aos estádios de futebol a partir do dia 4 de outubro. Antes, volta dos torcedores estava prevista para o mês de novembro.

A liberação foi comunicada pelo governador João Doria nas redes sociais e autorizada pelo Comitê Científico do Governo do Estado. Inicialmente, será permitido 30% da capacidade de cada setor do estádio. A partir de 15 de outubro, será autorizado 50% de cada setor. Já a capacidade total está prevista para 1º de novembro.

De acordo com Doria, os torcedores com esquema vacinal completo contra a covid-19 (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen) estarão liberados para iram aos estádios.

Já quem estiver com apenas uma dose das vacinas que requerem duas precisará apresentar teste antígeno feito até 24 horas antes da partida e teste PCR de até 48 horas. O uso de máscara será obrigatório em todos os setores do estádio.

O público em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro ainda não está permitido. No próximo dia 28, a CBF tem marcado um Conselho Técnico com os 20 clubes da competição para debater o retorno de torcedores aos confrontos.

