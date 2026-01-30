Fortaleza confirma venda, e Tucu Herrera é anunciado pelo RB Bragantino

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Herrera Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Fortaleza oficializou, na tarde desta sexta-feira, 30, a venda do atacante argentino Tucu Herrera ao RB Bragantino. O clube do Pici não divulgou os valores da transferência do jogador, que foi anunciado pelo Massa Bruta e assinou contrato até o fim de 2029.

"Tudo começou quando falaram com meu empresário e ele disse que o Red Bull Bragantino estava interessado em mim nessa janela de transferência e aproveitamos a oportunidade. Tomei a decisão de vir para cá por vários motivos, pelo crescimento do time, por como vem se estruturando e acredito que podemos alcançar bons resultados e que pode ser bom para mim também. Foi uma decisão em conjunto e foi a melhor decisão estar aqui", explicou Herrera, ao site oficial da equipe paulista.

Pelo Fortaleza, o argentino disputou 21 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. "O Leão do Pici agradece ao jogador pela dedicação e profissionalismo, e deseja sucesso no seu próximo desafio", publicou a equipe do Pici. Tricolor comprou Herrera por R$ 13 milhões O Leão contratou Herrera do Argentinos Juniors em julho do ano passado, por 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões na cotação da época), com a ajuda de um investidor, que terá o retorno financeiro com a venda ao Bragantino, o que diminuirá o lucro cearense — se houver. O Tricolor não expôs detalhes da negociação, o que tem sido praxe nesta janela de transferências.