Fortaleza confirma venda, e Tucu Herrera é anunciado pelo RB Bragantino

Fortaleza confirma venda, e Tucu Herrera é anunciado pelo RB BragantinoSem divulgar valores, Tricolor comunica saída do atacante argentino, que assina contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2029: "Time que pode brigar por tudo"
O Fortaleza oficializou, na tarde desta sexta-feira, 30, a venda do atacante argentino Tucu Herrera ao RB Bragantino. O clube do Pici não divulgou os valores da transferência do jogador, que foi anunciado pelo Massa Bruta e assinou contrato até o fim de 2029.
"Tudo começou quando falaram com meu empresário e ele disse que o Red Bull Bragantino estava interessado em mim nessa janela de transferência e aproveitamos a oportunidade. Tomei a decisão de vir para cá por vários motivos, pelo crescimento do time, por como vem se estruturando e acredito que podemos alcançar bons resultados e que pode ser bom para mim também. Foi uma decisão em conjunto e foi a melhor decisão estar aqui", explicou Herrera, ao site oficial da equipe paulista.
O Esportes O POVO apurou que a operação foi concretizada por cerca de R$ 25 milhões. Na última semana, o presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, chegou a reclamar, em entrevista ao UOL, da postura do Tricolor quanto ao repasse dos valores pela fatia dos direitos econômicos, mas as partes chegaram a um consenso.
O Tricolor era dono de 70% dos direitos econômicos, enquanto o Argentinos Juniors tinha os outros 30%.
Pelo Fortaleza, o argentino disputou 21 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. "O Leão do Pici agradece ao jogador pela dedicação e profissionalismo, e deseja sucesso no seu próximo desafio", publicou a equipe do Pici.
Tricolor comprou Herrera por R$ 13 milhões
O Leão contratou Herrera do Argentinos Juniors em julho do ano passado, por 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões na cotação da época), com a ajuda de um investidor, que terá o retorno financeiro com a venda ao Bragantino, o que diminuirá o lucro cearense — se houver. O Tricolor não expôs detalhes da negociação, o que tem sido praxe nesta janela de transferências.
"Essa é minha segunda temporada no Brasil, tive sondagens de outras ligas também, mas queria poder jogar outra temporada no país. Conheço o nível do campeonato, tem jogadores de muita qualidade e enfrentamos dificuldades de vários níveis. Então, eu vim ao Red Bull Bragantino porque sei que é um time que pode brigar por tudo", afirmou o atacante de 22 anos.
"Quando eu soube que viria, vi uns jogos, e todo jogo que eu via me dava vontade de já estar aqui, poder estar ajudando o clube. E, agora, estou aqui e quero poder ajudar coletivamente, contribuindo de todas as formas e torcendo para vir coisas boas", completou.
Fortaleza: segunda venda na janela
O argentino foi o segundo jogador vendido pelo Fortaleza neste processo de reformulação. Anteriormente, o também atacante Breno Lopes tinha sido negociado com o Coritiba — também sem cifras divulgadas oficialmente.