Fortaleza encaminha venda de Herrera para o Bragantino

Tucu Herrera comemora gol no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza está muito próximo de concretizar a venda do atacante Tucu Herrera para o Red Bull Bragantino. Conforme apuração exclusiva do colunista do O POVO, Afonso Ribeiro, o acordo entre Leão e Massa Bruta para a saída do argentino em definitivo está encaminhado. No momento, os valores são mantidos em sigilo. Para que a transação seja finalizada, cabe aos clubes acertar apenas os últimos detalhes burocráticos.



Herrera chegou ao Tricolor do Pici no segundo semestre de 2025 com outros atletas, em um pacote de reforços que o Fortaleza trouxe na tentativa de evitar o rebaixamento. O Leão desembolsou US$ 2,4 milhões (valor na cotação da época, de R$ 13 milhões) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Argentinos Juniors, ex-clube dele. Ainda de acordo com a informação do colunista do O POVO, o Tricolor não vai ficar com o valor total da movimentação, devido à compra do atleta junto ao Argentino Juniors ter sido realizada com um aporte financeiro de uma empresa que agencia jogadores. Do montante investido, o escrete cearense deve repassar o valor do investimento à companhia e ficar com o restante.

Passagem curta no Leão Relacionado pelo Tricolor desde o retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, no Clássico-Rei, em confronto que movimentou a 13ª rodada, Tucu viveu o seu melhor momento sob o comando de Martín Palermo.

Durante o período em que o Fortaleza conquistou cinco vitórias seguidas nas últimas seis rodadas do Brasileirão, arrancando da vice-lanterna para fora da zona de rebaixamento, na penúltima rodada, o jovem argentino teve como grande destaque a atuação diante do Bahia, no triunfo por 3 a 2 que ocorreu na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), na 34ª partida do certame nacional. Na ocasião, Herrera participou dos três gols leoninos. Serviu Bareiro, marcou o seu primeiro tento com a camisa tricolor e criou a jogada para o gol de Deyverson, na reta final da partida. No total, ele participou de 21 jogos, sendo 19 pela Série A e dois pela Copa Libertadores, e contribuiu com dois gols e três assistências.