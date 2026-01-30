Fortaleza contrata atacante Vitinho, do Tijuana, do México

Fortaleza contrata atacante Vitinho, do Tijuana, do MéxicoJogador de 24 anos, revelado pelo São Paulo, estava no futebol mexicano nas últimas temporadas e vai reforçar o Leão por empréstimo
O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2026, desta vez para o setor ofensivo. Revelado pelo São Paulo, o atacante Vitinho, que pertence ao Tijuana, do México, será emprestado ao Tricolor até o fim do ano, com opção de compra fixada.
A informação foi divulgada pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 24 anos deverá desembarcar em Fortaleza no próximo domingo, 1º, para ser integrado ao elenco comandado por Thiago Carpini e iniciar os trabalhos.
O ponta-direita era um desejo antigo do clube do Pici, que tinha o jogador no radar e tentou a contratação em 2025, quando ele ainda atuava pelo Atlético San Luis, também do México. O Leão, porém, não formalizou oferta, e Vitinho acabou se transferindo para o Tijuana, que é treinador por Loco Abreu.
O camisa 7 foi formado nas categorias de base do São Paulo e atuou pela equipe profissional em 2021, quando disputou dois jogos. No ano seguinte, partiu para o futebol mexicano, onde construiu a trajetória até aqui.
A melhor temporada da carreira foi em 2023/2024, quando fez 36 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências no Atlético San Luis. Os números foram parecidos na temporada seguinte: sete bolas nas redes e três passes em 30 partidas.
No Tijuana, o atacante brasileiro acabou não conseguindo se firmar e teve poucas oportunidades desde que chegou, na metade de 2025: disputou apenas 11 jogos, sem anotar gols. A última vez que entrou em campo foi no dia 30 de novembro, na derrota por 5 a 0 para o Tigres.
Fortaleza: reforços para 2026
Até o momento, o Fortaleza anunciou quatro contratações para 2026: o lateral-direito Maílton, zagueiro Luan Freitas e os volantes Ronald e Ryan. O lateral-direito Paulinho, ex-Vasco, deverá ser o próximo confirmado, e Vitinho também já tem acordo com o Leão.