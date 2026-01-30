Fortaleza contrata atacante Vitinho, do Tijuana, do México

Atacante Vitinho será emprestado pelo Tijuana, do México, ao Fortaleza / Crédito: Divulgação/Tijuana Club

O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2026, desta vez para o setor ofensivo. Revelado pelo São Paulo, o atacante Vitinho, que pertence ao Tijuana, do México, será emprestado ao Tricolor até o fim do ano, com opção de compra fixada.

A informação foi divulgada pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 24 anos deverá desembarcar em Fortaleza no próximo domingo, 1º, para ser integrado ao elenco comandado por Thiago Carpini e iniciar os trabalhos.