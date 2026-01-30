Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza contrata atacante Vitinho, do Tijuana, do México

Jogador de 24 anos, revelado pelo São Paulo, estava no futebol mexicano nas últimas temporadas e vai reforçar o Leão por empréstimo
Afonso Ribeiro
Tipo Notícia

O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2026, desta vez para o setor ofensivo. Revelado pelo São Paulo, o atacante Vitinho, que pertence ao Tijuana, do México, será emprestado ao Tricolor até o fim do ano, com opção de compra fixada.

A informação foi divulgada pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 24 anos deverá desembarcar em Fortaleza no próximo domingo, 1º, para ser integrado ao elenco comandado por Thiago Carpini e iniciar os trabalhos.

O ponta-direita era um desejo antigo do clube do Pici, que tinha o jogador no radar e tentou a contratação em 2025, quando ele ainda atuava pelo Atlético San Luis, também do México. O Leão, porém, não formalizou oferta, e Vitinho acabou se transferindo para o Tijuana, que é treinador por Loco Abreu.

O camisa 7 foi formado nas categorias de base do São Paulo e atuou pela equipe profissional em 2021, quando disputou dois jogos. No ano seguinte, partiu para o futebol mexicano, onde construiu a trajetória até aqui.

A melhor temporada da carreira foi em 2023/2024, quando fez 36 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências no Atlético San Luis. Os números foram parecidos na temporada seguinte: sete bolas nas redes e três passes em 30 partidas.

No Tijuana, o atacante brasileiro acabou não conseguindo se firmar e teve poucas oportunidades desde que chegou, na metade de 2025: disputou apenas 11 jogos, sem anotar gols. A última vez que entrou em campo foi no dia 30 de novembro, na derrota por 5 a 0 para o Tigres.

Fortaleza: reforços para 2026

Até o momento, o Fortaleza anunciou quatro contratações para 2026: o lateral-direito Maílton, zagueiro Luan Freitas e os volantes Ronald e Ryan. O lateral-direito Paulinho, ex-Vasco, deverá ser o próximo confirmado, e Vitinho também já tem acordo com o Leão.

