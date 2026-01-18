Mailton valoriza postura do Fortaleza em classificação antecipada no Cearense

Mailton valoriza postura do Fortaleza em classificação antecipada no CearenseLateral falou sobre a partida e o avanço no Estadual após a partida
O Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0 neste domingo, 18, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, e reassumiu a liderança do Grupo A. Mesmo com o placar magro, o Tricolor do Pici controlou a partida, teve domínio territorial e pouco sofreu defensivamente diante do lanterna da competição.
Após a partida, o lateral Mailton destacou a postura da equipe e a importância do resultado diante da torcida. “Foram poucos dias de treino após o jogo, mas a gente se impôs, fez o que deveria ser feito. Uma vitória magra, mas o que importa é sempre vencer diante do nosso torcedor. Muito feliz para classificação e agora é focar no jogo de quinta-feira para ir em busca de coroar essa classificação”, afirmou.
Com a vitória, o Fortaleza chegou aos sete pontos, com três triunfos e um empate, e garantiu classificação antecipada para a segunda fase do Estadual. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, 22, às 20h30min, quando enfrenta o Horizonte, no estádio Domingão, pela quinta rodada da competição.