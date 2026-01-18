Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mailton valoriza postura do Fortaleza em classificação antecipada no Cearense

Lateral falou sobre a partida e o avanço no Estadual após a partida
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0 neste domingo, 18, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, e reassumiu a liderança do Grupo A. Mesmo com o placar magro, o Tricolor do Pici controlou a partida, teve domínio territorial e pouco sofreu defensivamente diante do lanterna da competição.

Após a partida, o lateral Mailton destacou a postura da equipe e a importância do resultado diante da torcida. “Foram poucos dias de treino após o jogo, mas a gente se impôs, fez o que deveria ser feito. Uma vitória magra, mas o que importa é sempre vencer diante do nosso torcedor. Muito feliz para classificação e agora é focar no jogo de quinta-feira para ir em busca de coroar essa classificação”, afirmou.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos sete pontos, com três triunfos e um empate, e garantiu classificação antecipada para a segunda fase do Estadual. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, 22, às 20h30min, quando enfrenta o Horizonte, no estádio Domingão, pela quinta rodada da competição.

