Corinthians acerta a contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza

O jogador, no entanto, deve assinar contrato e se apresentar apenas em março / Crédito: Jogada 10

O Corinthians acertou nesta sexta-feira (16) a contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos, que tem contrato com o Fortaleza. O jogador chegará à equipe paulista por empréstimo até o final da temporada. Os clubes não divulgaram detalhes adicionais sobre cláusulas do empréstimo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal “O Povo”. A assinatura do contrato e a apresentação do jogador, no entanto, devem ocorrer apenas em março. Isso porque João Ricardo se recupera de cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Por isso, o Corinthians decidiu aguardar a emissão de laudo médico antes de concluir os trâmites finais da negociação.

O Corinthians buscava um goleiro de trajetória consolidada para servir como opção a Hugo Souza, que passou a ser convocado pela Seleção brasileira com frequência desde a chegada de Carlo Ancelotti à Amarelinha. Vale lembrar ainda que João Ricardo trabalhou anteriormente com Dorival Júnior, durante a passagem do técnico pelo Ceará.

Atualmente, o elenco corintiano conta com Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli para a posição. Todos possuem idade inferior a 25 anos. O Corinthians ainda avalia a possibilidade de negociar Donelli ao longo da temporada. Antes de chegar ao Fortaleza, em 2023, João Ricardo defendeu Paysandu, Paraná, América-MG, Chapecoense e Ceará. O clube cearense, que disputará a Série B nesta temporada, optou pela negociação para reduzir a folha salarial. Na última temporada, o goleiro disputou 35 partidas. Corinthians tem outros reforços além de João Ricardo Desde que o Corinthians saiu da lista de transfer ban da Fifa, o clube tem se mostrado bastante ativo no mercado. No começo da semana, o clube anunciou a contratação do Gabriel Paulista, primeiro reforço do clube para a temporada. O zagueiro estava no Besiktas (Turquia) e deixou o clube europeu sem custos.