Fortaleza compra volante Pablo Roberto por R$ 6,3 milhões e assina contrato até 2028

Ao todo, na última temporada, o meia de 25 anos atuou em 25 jogos pelo clube português / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou a contratação do volante Pablo Roberto, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador chega ao Tricolor do Pici em definitivo, após o Leão adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta por um milhão de euros (cerca de R$ 6,38 milhões de reais na cotação atual). O contrato do meia com o escrete do Pici vai até o fim de 2028. Com características de chegada na área e de força, Pablo foi destaque no futebol brasileiro quando defendeu o Remo na temporada de 2023. Após se destacar no Leão Azul, ele foi transferido para o Casa Pia, da Primeira Divisão de Portugal.