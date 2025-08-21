Fortaleza compra volante Pablo Roberto por R$ 6,3 milhões e assina contrato até 2028

Fortaleza compra volante Pablo Roberto por R$ 6,3 milhões e assina contrato até 2028Com características de chegada na área e de força, Pablo foi destaque no futebol brasileiro quando defendeu o Remo na temporada de 2023
O Fortaleza anunciou a contratação do volante Pablo Roberto, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador chega ao Tricolor do Pici em definitivo, após o Leão adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta por um milhão de euros (cerca de R$ 6,38 milhões de reais na cotação atual). O contrato do meia com o escrete do Pici vai até o fim de 2028.
Com características de chegada na área e de força, Pablo foi destaque no futebol brasileiro quando defendeu o Remo na temporada de 2023. Após se destacar no Leão Azul, ele foi transferido para o Casa Pia, da Primeira Divisão de Portugal.
Ao todo, na última temporada, o meia de 25 anos atuou em 25 jogos. Contudo, seu principal momento nos casapianos foi durante a temporada 2023/2024, quando fez 33 partidas, 4 gols e 6 assistências.
“Pablo é um jogador, que chamamos de terceiro homem de meio-campo, um volante com mais força e com características de chegada na área. Conduz bem a bola e finaliza bem. Teve passagem em alguns clubes aqui do Brasil e foi para Portugal, onde se destacou e tem despertado o desejo de outros clubes portugueses, mas ele queria voltar ao Brasil por uma questão familiar”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza EC.
“Quando chegou essa possibilidade, ele viu com bons olhos esse retorno de voltar a disputar a Série A. Um jogador que também foi um pedido pessoal do Renato Paiva, que acompanha o jogador no futebol português, indicou a contratação dele e pediu muito que a gente fizesse o esforço para trazê-lo. Acreditamos que vem para reforçar, qualificar o nosso meio-campo para nos ajudar nessa reta final de ano”, revelou o dirigente.
Formado nas categorias de base do Atlético-GO, Pablo Roberto já defendeu clubes como Vila Nova, Bahia e Remo antes de seguir carreira na Europa. No fim de 2023, o Vila Nova, que detinha os direitos econômicos do jogador, negociou sua venda ao Casa Pia por cerca de 225 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação da época).
Com as aquisições recentes, o técnico Renato Paiva passará a contar com X opções para o setor: Rodrigo, Zé Welison, Rossetto, Sasha, Matheus Pereira, Pierre e Pablo Roberto.