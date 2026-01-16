Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Maracanã, pelo Cearense

Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Maracanã, pelo CearenseTricolor do Pici e equipe de Maracanaú se enfrentam neste domingo, 18, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza
O Fortaleza iniciou na tarde desta sexta-feira, 16, a venda de ingressos para a partida diante do Maracanã. Pela quarta rodada do Campeonato Cearense, as equipes se enfrentam neste domingo, 18, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Os ingressos estão custando a partir de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira nos setores Azul e Amarelo, R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira nas arquibancadas laranjas, e R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira no setor social. A venda ocorre no site Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918. Confira valores por setor:
- Arquibancada Azul: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
- Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
- Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)
- Cadeiras Sociais: R$ 50 (meia ) | R$ 100 (inteira)
- Visitante: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)
Para o sócio-torcedor do Tricolor do Pici, a confirmação de presença na partida já está liberada para todos os planos, do conselheiro até o Pra Todo Tricolor.
Diante do Maracanã, o Fortaleza vai em busca de ganhar distância na liderança do Grupo A do Estadual. Hoje, a equipe comandada por Carpini possui quatro pontos e está na ponta do chaveamento pelo saldo de gols, já que possui os mesmos pontos de Horizonte, Ferroviário e Quixadá. Nesse contexto, um triunfo poderá dar ao Leão um distanciamento dos adversários. O Maracanã é o lanterna da Chave, com três derrotas somadas em três jogos.