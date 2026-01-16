Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Maracanã, pelo Cearense

Jogadores do Fortaleza comemoram gol diante do Quixadá / Crédito: Fco Fontenele

O Fortaleza iniciou na tarde desta sexta-feira, 16, a venda de ingressos para a partida diante do Maracanã. Pela quarta rodada do Campeonato Cearense, as equipes se enfrentam neste domingo, 18, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os ingressos estão custando a partir de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira nos setores Azul e Amarelo, R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira nas arquibancadas laranjas, e R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira no setor social. A venda ocorre no site Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918. Confira valores por setor: