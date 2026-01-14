Zé Welison deixa o Fortaleza e tem acerto encaminhado com o Remo

Zé Welison deixa o Fortaleza e tem acerto encaminhado com o RemoO volante tinha contrato com o Leão até o fim de 2026, mas as partes chegaram a um acordo pela rescisão. No Remo, o atleta encontrará Pikachu, também ex-Fortaleza
Fora dos planos do Fortaleza, o volante Zé Welison tem acerto bem encaminhado com o Remo, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. O volante, que irá rescindir seu contrato com o Leão, encerra sua passagem de quatro anos no Pici, marcada por 171 jogos, período em que contribuiu diretamente com nove gols e seis assistências.
Zé Welison tinha vínculo com o Fortaleza até o fim de 2026, mas perdeu espaço na temporada passada e, com o rebaixamento para a Série B, sua permanência ficou ainda mais inviável. Ainda em 2025, o jogador chegou a ter uma situação avançada com o Vitória, mas a negociação não foi concluída.
Em meio à crise vivida pelo Fortaleza em 2025, Zé Welison figurou no grupo de jogadores que foi afastado pelo técnico Renato Paiva durante sua passagem pelo comando da equipe. Posteriormente, com a chegada de Martín Palermo, o volante foi reintegrado — o treinador argentino, porém, não o utilizou em nenhuma oportunidade.
A última vez que Zé Welison participou de uma partida foi em agosto do ano passado, no confronto entre Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Naquela ocasião, sob o comando de Renato Paiva, o jogador iniciou a partida como titular, em jogo disputado na Argentina.
No Remo, Zé Welison encontrará Yago Pikachu
No Remo, onde deve atuar em 2026, Zé Welison encontrará um velho conhecido: o atacante Yago Pikachu. Os dois foram companheiros no Fortaleza nas últimas três temporadas e seguirão dividindo vestiário neste ano.