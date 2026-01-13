Fortaleza encontra dificuldades para negociar saídas de Deyverson e Martínez

Clube busca alternativas para solucionar as situações dos atletas, que, até o momento, não atraíram muitos times interessados na atual janela de transferências

Internamente, o clube busca alternativas para solucionar as situações dos atletas, que, até o momento, não atraíram muitos times interessados na atual janela de transferências. Enquanto isso, eles seguem treinando no Pici de forma separada, assim como Lucero, Zé Welison, Kuscevic e Benevenuto — estes, porém, têm saídas mais encaminhadas.

Rebaixado à Série B de 2026, o Fortaleza vem encontrando dificuldades para negociar saídas de jogadores do elenco. Entre os nomes, o volante Emmanuel Martínez e o atacante Deyverson são os que mais preocupam o departamento de futebol tricolor, conforme apurou o Esportes O POVO .

Martínez

No caso de Martínez, a situação física e o alto salário recebido no Pici afastam clubes nestas primeiras semanas de 2026. A última vez que o camisa 8 atuou pelo Tricolor foi no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, no Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 12 de agosto.



O meio-campista, inclusive, chegou a ser afastado por Renato Paiva, mas foi reintegrado pelo compatriota Martín Palermo. Mesmo de volta ao elenco, ele não foi mais acionado no restante da temporada. O argentino tem contrato válido até junho de 2027 com o Leão, que adquiriu 80% dos direitos econômicos por R$ 8 milhões junto ao América-MG.



Deyverson

O centroavante, por sua vez, tem o alto salário como principal empecilho para uma transferência. Dono dos maiores vencimentos do elenco leonino, Deyverson até atraiu interesse de times do exterior, mas, por conta do salário, as conversas esfriaram. Contratado pelo Fortaleza em março de 2025, o jogador tem contrato até o final de 2026.

