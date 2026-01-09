Apresentado no Corinthians, Paz admite erros e brigas políticas no Fortaleza em 2025

Apresentado no Corinthians, Paz admite erros e brigas políticas no Fortaleza em 2025O ex-CEO da SAF do Leão também ressaltou que sua gestão deixou um "legado enorme" no Pici e que acredita no retorno imediato do clube cearense à elite nacional
Apresentado oficialmente no Corinthians, Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza, contou alguns dos motivos para o insucesso do clube cearense na temporada passada, marcada principalmente pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o dirigente citou erros na montagem do elenco, demora para mudanças internas e problemas políticos como fatores determinantes.
“A vida são acertos e erros. Logicamente, o fato do rebaixamento lá (no Fortaleza), e eu já falei publicamente, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, sobretudo em um time de futebol. As decisões são coletivas, mas quem está à frente assume a responsabilidade. Eu falei algumas vezes que deveríamos ter feito uma mudança de perfil de jogadores antes. Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar. Às vezes é a hora de fazer a mudança, e nós não fizemos”, disse.
“O perfil de contratação também não encaixou na primeira janela. Foram jogadores que vieram com muita boa vontade e tinham qualidade técnica, mas não encaixaram com o modelo do grupo. Tanto é que houve uma reestruturação. Ao longo do ano, o clube sofreu com problemas políticos também, de influência externa, que é tudo que eu não quero aqui (no Corinthians). Eu vim para fazer um trabalho profissional, dentro do CT e com o apoio do presidente Osmar. A gente sabe que a política às vezes atrapalha”, completou.
Paz acredita em retorno rápido do Fortaleza e fala sobre legado deixado no Pici
A saída de Marcelo Paz do Fortaleza aconteceu de forma repentina. Em um dia, o dirigente estava falando sobre o planejamento do clube para 2026 em entrevista a um canal de mídia independente do Leão. No outro, foi anunciado como novo diretor executivo do Corinthians. Em meio a isso, uma grande crise se instaurou no Pici.
Jogadores moveram ações trabalhistas contra o clube cobrando salários atrasados. Pedro Martins, novo CEO do Tricolor, assumiu o posto com a missão de reestruturar um elenco inflado de jogadores, com contratos longos e custos mensais totalmente fora da realidade do orçamento financeiro deste ano. O departamento de futebol também mudou por completo – somente Marcelo Boeck, da antiga gestão, permaneceu.
Apesar disso, Marcelo Paz mostrou confiança no retorno imediato do Fortaleza para a elite nacional do Brasileirão. Segundo o dirigente, sua gestão deixou um “legado enorme” para o clube, com “muita estrutura física e ativos”.
“É um clube grande, que deve voltar neste ano. Tem muita competência. Deixamos um legado enorme lá, de muita estrutura física e ativos. Os aprendizados servem para cá”, enfatizou.