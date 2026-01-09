Apresentado no Corinthians, Paz admite erros e brigas políticas no Fortaleza em 2025

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians / Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Apresentado oficialmente no Corinthians, Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza, contou alguns dos motivos para o insucesso do clube cearense na temporada passada, marcada principalmente pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o dirigente citou erros na montagem do elenco, demora para mudanças internas e problemas políticos como fatores determinantes. “A vida são acertos e erros. Logicamente, o fato do rebaixamento lá (no Fortaleza), e eu já falei publicamente, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, sobretudo em um time de futebol. As decisões são coletivas, mas quem está à frente assume a responsabilidade. Eu falei algumas vezes que deveríamos ter feito uma mudança de perfil de jogadores antes. Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar. Às vezes é a hora de fazer a mudança, e nós não fizemos”, disse.