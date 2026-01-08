Allanzinho deixa o Fortaleza e acerta em definitivo com o Atlético-GO; entenda

Atacante Allanzinho no jogo Fortaleza x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Allanzinho não faz mais parte do plantel do Fortaleza. Segundo apurou o Esportes O POVO, o clube cearense acertou a ida em definitivo do jogador para o Atlético-GO, em movimento que faz parte de uma troca envolvendo o zagueiro Lucas Gazal. Vale destacar que o Leão manterá um percentual dos direitos econômicos de Allanzinho, assim como o Atlético-GO deve seguir tendo uma fatia de Lucas Gazal. O atacante foi contratado pelo Fortaleza em 2025, após boas atuações pelo Ferroviário no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste.