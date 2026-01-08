Allanzinho deixa o Fortaleza e acerta em definitivo com o Atlético-GO; entenda

Allanzinho deixa o Fortaleza e acerta em definitivo com o Atlético-GO; entendaA ida do atacante faz parte da negociação do Leão com o Dragão para a vinda de Lucas Gazal. O Tricolor manterá parte do percentual dos direitos econômicos do atleta
O atacante Allanzinho não faz mais parte do plantel do Fortaleza. Segundo apurou o Esportes O POVO, o clube cearense acertou a ida em definitivo do jogador para o Atlético-GO, em movimento que faz parte de uma troca envolvendo o zagueiro Lucas Gazal.
Vale destacar que o Leão manterá um percentual dos direitos econômicos de Allanzinho, assim como o Atlético-GO deve seguir tendo uma fatia de Lucas Gazal. O atacante foi contratado pelo Fortaleza em 2025, após boas atuações pelo Ferroviário no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste.
No Tricolor, Allanzinho assinou, na época, contrato até o final de 2027. Trajando a camisa vermelho-azul-e-branca, porém, teve pouco espaço durante o ano passado: foram apenas 12 jogos disputados, recorte no qual contribuiu com duas assistências, ambas na Série A do Campeonato Brasileiro.
Revelado nas categorias de base do Santos, Allanzinho acumula, em sua carreira profissional, passagens por clubes como o Guarani, Tombense, Joinville e São Bernardo. Em 2024, chegou ao futebol cearense para atuar no Ferroviário, clube em que conseguiu ganhar maior visibilidade.
No Atlético-GO, Allanzinho será adversário direto do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. Além da segunda divisão nacional, o jogador disputará o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil.
Sai Allanzinho e chega Lucas Gazal
Para chegar a um consenso com o Atlético-GO pela permanência em definitivo do zagueiro Lucas Gazal - que firmou vínculo por três anos -, o Fortaleza aceitou uma troca de jogadores. O nome de Allanzinho foi bem visto pela diretoria goiana e o acordo foi concretizado.
Com informações de Afonso Ribeiro.