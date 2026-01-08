Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza acerta permanência em definitivo de Lucas Gazal; vínculo é de 3 anos

Para concretizar a negociação com o Atlético-GO, o Leão propôs uma troca de jogadores e manutenção de parte dos direitos econômicos dos envolvidos
O Fortaleza acertou a permanência em definitivo do zagueiro Lucas Gazal, que atuou por empréstimo na temporada passada, cedido pelo Atlético-GO. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Tricolor do Pici chegou a um acordo com o Dragão e firmou um contrato de três temporadas com o defensor.

A negociação com o time goiano envolve uma troca de jogadores. O Leão também disponibilizará um atleta do seu elenco para o Atlético-GO — vale ressaltar que, nesse acordo, ambos os clubes devem manter percentuais dos direitos econômicos.

Gazal foi contratado pelo Fortaleza no final de agosto para reforçar o elenco na luta contra o rebaixamento. Em sua primeira passagem pelo Pici, o zagueiro passou a maior parte do período como opção no banco de reservas, sendo titular em alguns duelos, sobretudo na reta final do campeonato, quando a equipe embalou uma boa sequência de resultados.

Agora, no sistema defensivo, o técnico Thiago Carpini conta com três opções: Lucas Gazal, Cardona e Brítez. Marcelo Benevenuto e Kuscevic, de acordo com informações do repórter Miguel Júnior, não fazem parte do planejamento para 2026 e serão negociados.

Com informações de Afonso Ribeiro. 

