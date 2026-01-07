Pedro Martins vê Fortaleza com "futuro brilhante" e confia na retomada após rebaixamento

Pedro Martins se apresenta ao elenco do Fortaleza / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Novo CEO de futebol do Fortaleza, Pedro Martins ressaltou a confiança na retomada do clube após o rebaixamento para a Série B. O dirigente explicou a escolha pelo Tricolor em meio ao momento de turbulência, falou sobre a vontade de participar da reconstrução financeira da agremiação e destacou a força do projeto do Leão. “Quando você começa a olhar a representatividade do Fortaleza, o tamanho que ele tem e tudo que ele conquistou, foi por isso que optei por esse caminho. Por mais que seja uma turbulência agora, eu olho como um clube de futuro brilhante. Fazer parte dessa história é motivo de orgulho”, afirmou.

Em vários momentos da coletiva, o dirigente falou sobre os “valores” do clube, que foram fundamentais para que ele aceitasse o desafio. Antes de assumir o Tricolor, o profissional passou pelo Santos, seu último trabalho. “Depois do Santos, parei, respirei e fui olhar o mercado para entender que clube faria sentido”, explicou. A busca, segundo ele, era por uma instituição que dialogasse com sua visão de futebol e de gestão. “O Fortaleza conecta muito com o que penso sobre projetos desportivos”, disse. O dirigente destacou que a essência do clube é um fator central nas decisões do dia a dia, desde a montagem do elenco até negociações e acordos institucionais. “Quando converso com os dirigentes, fica claro que a essência do Fortaleza é fundamental na escolha de jogadores e na forma como o clube toma decisões.”