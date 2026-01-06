Fortaleza confirma à CBF participação no Brasileirão Feminino A1

Jogadoras do Fortaleza comemoram o título cearense após venceram o Ceará nos pênaltis no estádio Presidente Vargas / Crédito: FCO FONTENELE

Atualizado às 17h27min O Fortaleza voltou atrás com a decisão de encerramento do time feminino e irá disputar o Brasileirão A1 da modalidade em 2026. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o clube enviou nesta terça-feira, 6, um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde solicita a participação na elite do futebol feminino brasileiro, e aguarda a confirmação da entidade máxima do futebol brasileiro.

A confirmação é necessária porque o ofício foi enviado após o prazo determinado pela entidade, que já havia estendido até o fim de dezembro. No momento, a solicitação do Tricolor passa por avaliação da maior entidade do futebol brasileiro. Nos bastidores, o clube e a Federação Cearense de Futebol (FCF) trabalham para validação junto à CBF A retomada da modalidade só será possível graças a uma parceria direta com a equipe do R4. Chefiada por Ronaldo Angelim, a equipe do Cariri propôs ao Leão que os grupos se unissem em prol do futebol feminino. Os jogos das Leoas serão, inclusive, disputados na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, casa do grupo caririense. + Leia a coluna de futebol feminino do O POVO Em entrevista ao Lance, que juntamente com o portal Resenha do Leão e o portal No Lance já haviam anunciado a parceria entre os times anteriormente, o ex-jogador já havia detalhado as conversas entre os clubes no último final de semana.

"A gente está vendo se dará certo, estou conversando com eles. (...) Não queremos ver o Fortaleza fora de uma Série A depois de tanto trabalho. É preciso dar apoio ao futebol feminino", salientou Angelim no final de semana. De lá para cá, Fortaleza e R4 passaram por mais conclusões de tratativas, bem como alinhamento sobre busca por apoio e patrocínio. Para a disputa da A1, o Fortaleza tem, conforme divulgado pela CBF, uma cota fixa de R$ 720 mil na primeira fase, com um acréscimo de R$ 20 mil a cada partida de primeira escolha pelo detentor com transmissão nacional. O montante, bem como a classificação para a A1 do Brasileirão, só foi possível graças a maior temporada da história da modalidade no Tricolor, vivida em 2025. Na ocasião, o clube somou os títulos da Copa Maria Bonita e também do Campeonato Cearense Feminino — que teve, ao todo, mais de 100 mil espectadores nas transmissões do O POVO. Tudo isso em uma campanha invicta onde o grupo contabilizou 17 vitórias e 10 empates em 27 jogos, com incríveis 121 gols marcados e apenas 14 tomados.