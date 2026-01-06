Geraldo Luciano e Alex Santiago retiram nomes e não voltarão à gestão do Fortaleza

Geraldo Luciano e Alex Santiago podem retornar ao clube / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em carta aberta à torcida do Fortaleza, Geraldo Luciano, ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, e Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol, comunicaram que, por falta de consenso entre integrantes da atual gestão, estão retirando, em conjunto, a possibilidade de retornar ao clube. No comunicado, que é assinado por Geraldo Luciano e Alex Santiago, é descrito que houve a possibilidade de ambos retornarem à gestão do Fortaleza, algo que não seguirá adiante com o intuito de evitar, segundo eles, que o início do calendário esportivo em 2026 seja afetado por um “quadro de indefinição política”.

Nos bastidores, Geraldo manteve conversas com diferentes grupos políticos do clube sobre a composição do Conselho para 2026. Ao todo, serão eleitos cinco profissionais para assumir a pasta, sendo um deles para o cargo de presidente. Os nomes são indicados pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva da associação. Para o ex-dirigente, o retorno de Alex Santiago seria importante neste momento de recondução do clube após o rebaixamento para a Série B, além do cenário de instabilidade financeira e política. Santiago deixou o Fortaleza no início de 2025, em meio a questionamentos sobre o pagamento da premiação do Fortaleza Futsal, referente ao título do Campeonato Brasileiro de 2024, e a divergências internas. Veja na íntegra a carta aberta assinada por Geraldo Luciano e Alex Santiago: À querida torcida tricolor,

Em atenção às inúmeras manifestações de carinho recebidas pelos torcedores tricolores, desde que surgida a possibilidade de retornarmos a gestão do Fortaleza EC, viemos, de imediato, por meio desta nota informar que: 1. Infelizmente, não houve consenso, por parte dos integrantes da atual gestão do clube, acerca da viabilização das condições para nosso retorno ao Fortaleza EC; 2. ⁠Entendendo, pelo bem do Fortaleza EC, que esse quadro de indefinição política não adentre o calendário esportivo a começar no próximo domingo (dia 11/01), pelo Campeonato Cearense;

3. Informamos ao torcedor, que estamos RETIRANDO, em conjunto, nossos nomes, da possibilidade de ingresso na gestão do clube, nesse momento; 4. ⁠Acreditamos que, diante da ausência de consenso apresentada, e em respeito aos atuais gestores legitimamente eleitos, devemos manter nossa contribuição ao clube de outras maneiras que não sejam oficialmente dentro da gestão. 5. ⁠Reiteramos todo o carinho e apoio recebido nos últimos dias por parte da família tricolor, a que sempre pertenceremos.

