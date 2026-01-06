Geraldo Luciano e Alex Santiago retiram nomes e não voltarão à gestão do Fortaleza

Geraldo Luciano e Alex Santiago retiram nomes e não voltarão à gestão do FortalezaEx-dirigentes do clube, os dois anunciaram a desistência por meio de uma carta aberta, onde justificam a decisão em detrimento de falta de consenso por parte de integrantes da atual gestão do clube
Em carta aberta à torcida do Fortaleza, Geraldo Luciano, ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, e Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol, comunicaram que, por falta de consenso entre integrantes da atual gestão, estão retirando, em conjunto, a possibilidade de retornar ao clube.
No comunicado, que é assinado por Geraldo Luciano e Alex Santiago, é descrito que houve a possibilidade de ambos retornarem à gestão do Fortaleza, algo que não seguirá adiante com o intuito de evitar, segundo eles, que o início do calendário esportivo em 2026 seja afetado por um “quadro de indefinição política”.
Conforme apurou o Esportes O POVO, existia uma aceitação interna pela volta de Geraldo Luciano, mas não de Alex Santiago – os dois já haviam dito, publicamente, em entrevistas recentes, sobre o desejo de trabalharem juntos em um possível retorno ao Fortaleza. Diante do cenário proposto, veio a negativa do empresário.
“Informamos ao torcedor que estamos retirando, em conjunto, nossos nomes da possibilidade de ingresso na gestão do clube neste momento. Acreditamos que, diante da ausência de consenso apresentada e em respeito aos atuais gestores legitimamente eleitos, devemos manter nossa contribuição ao clube de outras maneiras que não sejam oficialmente dentro da gestão”, cita parte da carta.
Geraldo Luciano e Alex Santiago se colocaram à disposição do Fortaleza
Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano chegou a se colocar à disposição para retornar ao clube por meio da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da SAF, marcada para a próxima sexta-feira, 9. Ele também defendeu o retorno de Alex Santiago, ex-presidente e ex-diretor de futebol do Tricolor, em entrevista concedida à coluna do jornalista Lucas Mota.
Nos bastidores, Geraldo manteve conversas com diferentes grupos políticos do clube sobre a composição do Conselho para 2026. Ao todo, serão eleitos cinco profissionais para assumir a pasta, sendo um deles para o cargo de presidente. Os nomes são indicados pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva da associação.
Para o ex-dirigente, o retorno de Alex Santiago seria importante neste momento de recondução do clube após o rebaixamento para a Série B, além do cenário de instabilidade financeira e política. Santiago deixou o Fortaleza no início de 2025, em meio a questionamentos sobre o pagamento da premiação do Fortaleza Futsal, referente ao título do Campeonato Brasileiro de 2024, e a divergências internas.
Veja na íntegra a carta aberta assinada por Geraldo Luciano e Alex Santiago:
À querida torcida tricolor,
Em atenção às inúmeras manifestações de carinho recebidas pelos torcedores tricolores, desde que surgida a possibilidade de retornarmos a gestão do Fortaleza EC, viemos, de imediato, por meio desta nota informar que:
1. Infelizmente, não houve consenso, por parte dos integrantes da atual gestão do clube, acerca da viabilização das condições para nosso retorno ao Fortaleza EC;
2. Entendendo, pelo bem do Fortaleza EC, que esse quadro de indefinição política não adentre o calendário esportivo a começar no próximo domingo (dia 11/01), pelo Campeonato Cearense;
3. Informamos ao torcedor, que estamos RETIRANDO, em conjunto, nossos nomes, da possibilidade de ingresso na gestão do clube, nesse momento;
4. Acreditamos que, diante da ausência de consenso apresentada, e em respeito aos atuais gestores legitimamente eleitos, devemos manter nossa contribuição ao clube de outras maneiras que não sejam oficialmente dentro da gestão.
5. Reiteramos todo o carinho e apoio recebido nos últimos dias por parte da família tricolor, a que sempre pertenceremos.
Fortaleza (CE), 06 de janeiro de 2026
Geraldo Luciano
Alex Santiago
