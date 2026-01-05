Após saída do Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol do Vitória

Após saída do Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol do VitóriaDiretor de futebol finalizou sua quarta passagem pelo Fortaleza no último domingo, 4
O Vitória oficializou na tarde desta segunda-feira, 5, a contratação de Sérgio Papellin, ex-Fortaleza, como novo diretor de futebol do clube. O contrato com a equipe baiana será válido por uma temporada e foi firmado após o dirigente encerrar sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici no último domingo, 4.
Em nota, o Leão da Ilha acentuou Papellin como "um dos principais dirigentes do futebol nordestino nesse século". Pelo Fortaleza, o profissional conquistou no cargo 13 títulos e os acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.
Nesta última passagem, o dirigente chegou ao Fortaleza em maio do ano passado para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. Antes disso, ele estava no Remo. Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória prevista.
Nesta última passagem, após o rebaixamento e o término da temporada 2025, uma profunda reformulação no departamento de futebol do Leão tem sido realizada, incluindo a saída de Papelin, que foi divulgada por um comunicado do clube.
“O Tricolor agradece o trabalho realizado por Sérgio Papellin e deseja que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou no Pici”, cita o Fortaleza em comunicado oficial.
Outras mudanças no Tricolor do Pici:
Antes de Papellin, outros dirigentes também tiveram saída anunciada:
- Marcelo Paz, ex-CEO da SAF;
- Daniel de Paula, ex-gerente de futebol;
- Thiago Ayres, ex-diretor de operações;
- Júlio Manso, ex-supervisor de futebol.
Leia mais
Confira nota do Vitória:
O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação de Sérgio Papellin como seu novo Diretor de Futebol. O dirigente assina contrato válido por uma temporada com o Leão da Barra.
Papellin notabilizou-se como um dos principais dirigentes do futebol nordestino neste século, com quatro passagens pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas do clube no cenário nacional e internacional.
Seja bem-vindo ao Vitória, Sérgio Papellin!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente