Após saída do Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol do Vitória

Diretor de futebol finalizou sua quarta passagem pelo Fortaleza no último domingo, 4
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O Vitória oficializou na tarde desta segunda-feira, 5, a contratação de Sérgio Papellin, ex-Fortaleza, como novo diretor de futebol do clube. O contrato com a equipe baiana será válido por uma temporada e foi firmado após o dirigente encerrar sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici no último domingo, 4

Em nota, o Leão da Ilha acentuou Papellin como "um dos principais dirigentes do futebol nordestino nesse século". Pelo Fortaleza, o profissional conquistou no cargo 13 títulos e os acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Nesta última passagem, o dirigente chegou ao Fortaleza em maio do ano passado para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. Antes disso, ele estava no Remo. Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória prevista.

Nesta última passagem, após o rebaixamento e o término da temporada 2025, uma profunda reformulação no departamento de futebol do Leão tem sido realizada, incluindo a saída de Papelin, que foi divulgada por um comunicado do clube.

“O Tricolor agradece o trabalho realizado por Sérgio Papellin e deseja que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou no Pici”, cita o Fortaleza em comunicado oficial.

Outras mudanças no Tricolor do Pici: 

Antes de Papellin, outros dirigentes também tiveram saída anunciada:

  • Marcelo Paz, ex-CEO da SAF;
  • Daniel de Paula, ex-gerente de futebol;
  • Thiago Ayres, ex-diretor de operações;
  • Júlio Manso, ex-supervisor de futebol.

Confira nota do Vitória:

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação de Sérgio Papellin como seu novo Diretor de Futebol. O dirigente assina contrato válido por uma temporada com o Leão da Barra.

Papellin notabilizou-se como um dos principais dirigentes do futebol nordestino neste século, com quatro passagens pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas do clube no cenário nacional e internacional.

Seja bem-vindo ao Vitória, Sérgio Papellin!

