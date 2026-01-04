Fortaleza cogita parceria com R4, de Angelim, para manter futebol feminino em 2026

Fortaleza, Ce , BR - 21.11.25 - Classico Rainha - Primeiro jogo da final do campeonato cearense feminino entre as equipes do Ceará e Fortaleza no Estádio Presidente Vargas (FCO FONTENELE/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Apesar de ter oficializado o fim do projeto envolvendo o futebol feminino para a temporada de 2026, o Fortaleza tem tentado, nos bastidores, manter o funcionamento da modalidade. A ideia do Tricolor envolve uma parceria com o R4, time de Ronaldo Angelim, ex-zagueiro do clube. A informação foi dada inicialmente pelas páginas No Lance e Resenha do Leão, e confirmada pelo Esportes O POVO. Segundo apurou o Esportes O POVO, as conversas entre Fortaleza e R4 ainda estão em estágio inicial. Entre os primeiros alinhamentos feitos pelas partes está a definição de que, em caso de acordo, os jogos da equipe seriam disputados no Cariri, onde o clube de Ronaldo Angelim está sediado e atua como mandante.