Fortaleza cogita parceria com R4, de Angelim, para manter futebol feminino em 2026

Fortaleza cogita parceria com R4, de Angelim, para manter futebol feminino em 2026Assim, mesmo com menor investimento financeiro, o Tricolor poderia disputar a elite nacional do Brasileirão Feminino. A conversa com o time do Cariri ainda está em estágio inicial
Apesar de ter oficializado o fim do projeto envolvendo o futebol feminino para a temporada de 2026, o Fortaleza tem tentado, nos bastidores, manter o funcionamento da modalidade. A ideia do Tricolor envolve uma parceria com o R4, time de Ronaldo Angelim, ex-zagueiro do clube. A informação foi dada inicialmente pelas páginas No Lance e Resenha do Leão, e confirmada pelo Esportes O POVO.
Segundo apurou o Esportes O POVO, as conversas entre Fortaleza e R4 ainda estão em estágio inicial. Entre os primeiros alinhamentos feitos pelas partes está a definição de que, em caso de acordo, os jogos da equipe seriam disputados no Cariri, onde o clube de Ronaldo Angelim está sediado e atua como mandante.
Outro detalhe que envolve as tratativas está relacionado à indefinição sobre a disputa do Brasileirão Feminino. O Fortaleza, na temporada passada, conquistou o acesso à elite nacional, enquanto o R4 assegurou participação na terceira divisão. Caso o Leão abra, de fato, mão da vaga na A1, o Mixto-MT é quem herdaria a vaga.
Com a parceria, o Fortaleza teria a possibilidade de jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Outra hipótese seria o Tricolor abdicar da sua vaga na A1 e disputar a A3 em conjunto com o R4.
Fortaleza anunciou o fim da modalidade para 2026
Mesmo com a melhor temporada da história do futebol feminino do Fortaleza em 2025, na qual terminou o ano sem nenhuma derrota, com os títulos do Campeonato Cearense e do Torneio Maria Bonita, além do inédito acesso à elite nacional, o Tricolor anunciou, semanas após o rebaixamento do time masculino, que encerraria as atividades da modalidade em 2026.
Em comunicado oficial, o Fortaleza informou que a decisão partiu da SAF do clube, sob alegação de restrição orçamentária, ausência de recursos e incapacidade financeira de manutenção da modalidade.
"Ressaltamos que a gestão envidou todos os esforços possíveis para a manutenção da modalidade, buscando alternativas, soluções e caminhos que permitissem a continuidade do projeto de forma sustentável", escreveu o Fortaleza na época.