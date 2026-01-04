Geraldo Luciano cita "erro de timing" na saída de Paz do Fortaleza: "Torcedor se sentiu traído"O empresário, que também é ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, se colocou à disposição para retornar ao clube
Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano opinou sobre a saída de Marcelo Paz do clube tricolor em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 3. Na oportunidade, o empresário apontou "erro de timing" do ex-CEO na transferência para o Corinthians.
"Acho que ele cometeu um erro de timing. Quando o Fortaleza foi rebaixado, naquela noite, era a hora dele ter saído. Ele me disse que ia fazer isso, que ia sair quando o time estivesse matematicamente rebaixado. Ele tinha o direito de sair, aquela era a hora […] Acho que ele quis esperar para ver eventuais convites. Aí gerou o desgaste, inclusive com aquela entrevista na noite anterior, que, com certeza, já devia ter fechado com o Corinthians. Ele foi para um blog para falar de futuro, aí o torcedor se sentiu traído. Ele errou o timing de sair, o timing seria logo no momento do rebaixamento", comentou.
Geraldo, que também é ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, se colocou à disposição para retornar ao clube. Nos bastidores, ele tem conversado com diferentes grupos políticos do clube sobre a composição do Conselho para 2026.
"Ninguém pode ser um deus"
Ainda na entrevista, o profissional destacou que o Leão do Pici precisa sair do "assunto Marcelo Paz", citando que "ninguém pode ser um deus no clube". Ao todo, Paz passou quase 11 anos ininterruptos no Pici.
"Independentemente das dívidas, que sei que são expressivas, o clube é maior do que tudo isso. O resultado em campo vindo, a gente consegue reverter isso. Já estivemos em situações muito ruins. Não vamos falar mais de Marcelo Paz, ele é executivo de futebol do Corinthians, não está mais aqui. Ele fez muita coisa boa, mas também, pelo o que se está vendo, deixou o clube com um desequilíbrio financeiro muito grande. Ninguém pode ser considerado um deus no clube, não se pode dar o todo o poder para uma pessoa só", disse Geraldo.
