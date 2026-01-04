Geraldo Luciano cita "erro de timing" na saída de Paz do Fortaleza: "Torcedor se sentiu traído"

Geraldo Luciano e Marcelo Paz durante assembleia do Fortaleza Esporte Clube para falar da mudança para SAF em 2023 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano opinou sobre a saída de Marcelo Paz do clube tricolor em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 3. Na oportunidade, o empresário apontou "erro de timing" do ex-CEO na transferência para o Corinthians. "Acho que ele cometeu um erro de timing. Quando o Fortaleza foi rebaixado, naquela noite, era a hora dele ter saído. Ele me disse que ia fazer isso, que ia sair quando o time estivesse matematicamente rebaixado. Ele tinha o direito de sair, aquela era a hora […] Acho que ele quis esperar para ver eventuais convites. Aí gerou o desgaste, inclusive com aquela entrevista na noite anterior, que, com certeza, já devia ter fechado com o Corinthians. Ele foi para um blog para falar de futuro, aí o torcedor se sentiu traído. Ele errou o timing de sair, o timing seria logo no momento do rebaixamento", comentou.