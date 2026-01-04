Fortaleza anuncia compra do volante Pierre e firma contrato até o final de 2029

Pierre virou titular do Fortaleza na reação na Série A / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Fortaleza confirmou, neste domingo, 4, a compra do volante Pierre, que terminou o ano de 2025 como um dos principais destaques da equipe. Em comunicado oficial, o Leão do Pici destacou que chegou a um acordo com o Tombense-MG pela aquisição do atleta e que o contrato firmado vai até o fim de 2029. O Tricolor, porém, não deu maiores detalhes sobre a negociação, como o percentual dos direitos econômicos adquiridos e o valor pago na transação. A coluna de Fernando Graziani apurou, com que o clube desembolsou R$ 4 milhões pelo volante.