Fortaleza anuncia compra do volante Pierre e firma contrato até o final de 2029

Fortaleza anuncia compra do volante Pierre e firma contrato até o final de 2029No comunicado oficial, o Tricolor não deu mais detalhes sobre o percentual econômico adquirido e o valor pago para o Tombense na operação
O Fortaleza confirmou, neste domingo, 4, a compra do volante Pierre, que terminou o ano de 2025 como um dos principais destaques da equipe. Em comunicado oficial, o Leão do Pici destacou que chegou a um acordo com o Tombense-MG pela aquisição do atleta e que o contrato firmado vai até o fim de 2029.
O Tricolor, porém, não deu maiores detalhes sobre a negociação, como o percentual dos direitos econômicos adquiridos e o valor pago na transação. A coluna de Fernando Graziani apurou, com que o clube desembolsou R$ 4 milhões pelo volante.
Pedro Martins, CEO da SAF do clube, comentou que o movimento faz parte do trabalho intenso para “construir uma equipe competitiva para a temporada de 2026”.
Pierre foi contratado pelo Fortaleza na segunda janela de transferência de 2025, naquela ocasião vindo por empréstimo – no contrato com o Leão, havia opção de compra. O volante desembarcou na capital cearense em um momento complicado do Tricolor, que vinha de uma péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro.
O jogador passou a ganhar maior protagonismo sob o comando do técnico Martín Palermo. Com o argentino, virou titular absoluto e peça fundamental no meio-campo. Apesar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e das dificuldades financeiras, o Leão fez esforços para ter Pierre em definitivo no elenco.
"Estou muito feliz em poder assinar esse contrato com um clube do tamanho do Fortaleza. Desde que cheguei, fui muito bem recebido e me senti em casa. É a realização de um objetivo pessoal e profissional, e agora é seguir trabalhando forte para retribuir a confiança dentro de campo. É uma honra defender essa camisa", celebrou o volante.