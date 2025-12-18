Tinga encerra passagem pelo Fortaleza e acerta ida para o Coritiba

Tinga encerra passagem pelo Fortaleza e acerta ida para o CoritibaMulticampeão pelo Tricolor, lateral-direito deixa o Pici após oito temporadas seguidas e vai defender o Coxa na próxima temporada
Após oito temporadas consecutivas, a passagem do ídolo Tinga pelo Fortaleza chegou ao fim. O lateral-direito de 32 anos, que tinha contrato até abril do próximo ano, acertou a saída do Tricolor e encaminhou a ida para o Coritiba.
Tinga defendeu o Leão pela primeira vez em 2015, quando foi campeão estadual, e retornou em 2018. Conquistou dez títulos pelo clube, tornou-se capitão e ídolo e deixa o Pici com 389 jogos disputados, 26 gols marcados e 35 assistências.
Nas redes sociais, o diretor de futebol do Leão, Sérgio Papellin, se despediu do camisa 2 nas redes sociais e desejou boa sorte ao jogador no Coxa.
Leia mais
"Um dos maiores vencedores da história do Fortaleza. Grande capitão, era nosso representante junto aos atletas, um ser humano sem igual", exaltou o dirigente.
"Tenho certeza de que terá a mesma honradez vestindo a camisa do Coritiba. Que Deus te abençoe nesse novo desafio que você vai ter. Tinga, muito obrigado por tudo, meu amigo", completou Papellin.
Pelo Fortaleza, Tinga conquistou seis títulos do Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), três da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e um da Série B (2018). O defensor gaúcho também participou das campanhas históricas no Brasileirão, com a quarta colocação duas vezes, do vice-campeonato na Sul-Americana de 2023 e das disputas das Libertadores.
Durante a trajetória vencedora pelo Leão, o camisa 2 chegou a recusar proposta do Cruzeiro, em 2023, e renovou contrato até abril de 2026. Depois do rebaixamento para a Série B e diante do interesse do Coritiba, o jogador optou por encerrar o ciclo vitorioso no Pici.
Em 2025, o lateral-direito disputou apenas 24 partidas. Mesmo pouco acionado, Tinga era peça importante no vestiário em meio à luta contra o rebaixamento e mantinha o papel de liderança entre os jogadores.