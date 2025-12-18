Tinga encerra passagem pelo Fortaleza e acerta ida para o Coritiba

Lateral-direito Tinga no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após oito temporadas consecutivas, a passagem do ídolo Tinga pelo Fortaleza chegou ao fim. O lateral-direito de 32 anos, que tinha contrato até abril do próximo ano, acertou a saída do Tricolor e encaminhou a ida para o Coritiba.

"Tenho certeza de que terá a mesma honradez vestindo a camisa do Coritiba. Que Deus te abençoe nesse novo desafio que você vai ter. Tinga, muito obrigado por tudo, meu amigo", completou Papellin. Pelo Fortaleza, Tinga conquistou seis títulos do Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), três da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e um da Série B (2018). O defensor gaúcho também participou das campanhas históricas no Brasileirão, com a quarta colocação duas vezes, do vice-campeonato na Sul-Americana de 2023 e das disputas das Libertadores. Durante a trajetória vencedora pelo Leão, o camisa 2 chegou a recusar proposta do Cruzeiro, em 2023, e renovou contrato até abril de 2026. Depois do rebaixamento para a Série B e diante do interesse do Coritiba, o jogador optou por encerrar o ciclo vitorioso no Pici.