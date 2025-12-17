Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Todo mundo quer Breno Lopes", diz presidente do Vitória sobre atacante do Fortaleza

Atacante tem contrato até o fim de 2028 com o Tricolor, mas deverá ser negociado após o rebaixamento para a Série B
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Vice-artilheiro do Fortaleza em 2025, Breno Lopes está valorizado no mercado da bola. Em entrevista à TV Aratu, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que é um dos interessados no camisa 26, mas destacou que "todo mundo quer" e que o Tricolor deseja "um valor muito alto" para vender o jogador.

Breno Lopes tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2028, mas não deve permanecer para a próxima temporada após o rebaixamento para a Série B. O Fortaleza deve aproveitar o momento de alta do atacante de 29 anos para faturar com uma negociação.

Em 2025, o camisa 26 disputou 52 jogos, fez dez gols e deu sete assistências. Ele foi o jogador do elenco com o segundo maior número de partidas na temporada — atrás apenas de Yago Pikachu, que fez 53 — e foi o vice-artilheiro — superado por Lucero, que anotou 11 tentos.

"Breno Lopes é um atleta que está sendo cobiçado pelo Brasil inteiro, todo mundo quer Breno Lopes. Não é fácil. Eu queria no meu plantel, não é um jogador barato. É um jogador que o Fortaleza já disse que não empresta, vai vender o jogador. Está pedindo um valor muito alto", relatou Fábio Mota.

"A gente vai aguardar as negociações para entender, mas, junto com o Vitória, tem muitos tantos querendo Breno Lopes pelo Brasil afora", completou o presidente do Vitória.

Revelado pelo Joinville-SC, Breno passou por Juventus Jaraguá-SC, Juventude, Figueirense e Athletico-PR até despontar no Juventude, em 2020. O desempenho atraiu o interesse do Palmeiras, que o contratou.

A carreira de Breno Lopes

O atacante anotou o gol do título do Verdão na Copa Libertadores de 2020, contra o Santos. O mineiro de 29 anos perdeu espaço no elenco de Abel Ferreira com o passar do tempo e desembarcou no Pici no decorrer de 2024.

No total, pelo Fortaleza, Breno Lopes atuou 89 vezes, marcou 15 gols e deu dez assistências.

