"Todo mundo quer Breno Lopes", diz presidente do Vitória sobre atacante do Fortaleza

Atacante tem contrato até o fim de 2028 com o Tricolor, mas deverá ser negociado após o rebaixamento para a Série B

Vice-artilheiro do Fortaleza em 2025, Breno Lopes está valorizado no mercado da bola. Em entrevista à TV Aratu, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que é um dos interessados no camisa 26, mas destacou que "todo mundo quer" e que o Tricolor deseja "um valor muito alto" para vender o jogador.

Breno Lopes tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2028, mas não deve permanecer para a próxima temporada após o rebaixamento para a Série B. O Fortaleza deve aproveitar o momento de alta do atacante de 29 anos para faturar com uma negociação.

Em 2025, o camisa 26 disputou 52 jogos, fez dez gols e deu sete assistências. Ele foi o jogador do elenco com o segundo maior número de partidas na temporada — atrás apenas de Yago Pikachu, que fez 53 — e foi o vice-artilheiro — superado por Lucero, que anotou 11 tentos.

"Breno Lopes é um atleta que está sendo cobiçado pelo Brasil inteiro, todo mundo quer Breno Lopes. Não é fácil. Eu queria no meu plantel, não é um jogador barato. É um jogador que o Fortaleza já disse que não empresta, vai vender o jogador. Está pedindo um valor muito alto", relatou Fábio Mota.