Racing tem interesse em Mancuso, diz jornalista argentino

Atual titular da posição no Racing, Facundo Mura é alvo de interesse do Inter Miami e tem saída considerada provável. Além dele, o defensor uruguaio Gastón Martirena recebe sondagens e também pode deixar o clube argentino.

O Racing-ARG tem interesse na contratação de Eros Mancuso, do Fortaleza . De acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o lateral-direito tricolor é alvo da La Academia, que busca reforçar o setor para a próxima temporada.

Dessa maneira, a diretoria do Racing procura um lateral-direito de perfil ofensivo e vê em Mancuso uma opção para o setor. Apesar do interesse, o clube argentino ainda não formalizou proposta pelo jogador e avalia outras possibilidades no mercado.

Por outro lado, Carpini pretende trabalhar com Mancuso na próxima temporada e deseja manter o jogador no Pici. Assim, o Fortaleza não deverá facilitar uma eventual saída do atleta.

Contratado pelo Fortaleza em 2022, Mancuso soma 47 partidas com a camisa tricolor neste ano, com um gol marcado e cinco assistências concedidas. O camisa 14 tem contrato com o Leão até agosto de 2028.