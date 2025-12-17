Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Racing tem interesse em Mancuso, diz jornalista argentino

Buscando um lateral ofensivo, La Academia considera repatriar o defensor do Leão do Pici
Atualizado às Autor Lara Santos
O Racing-ARG tem interesse na contratação de Eros Mancuso, do Fortaleza. De acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o lateral-direito tricolor é alvo da La Academia, que busca reforçar o setor para a próxima temporada.

Atual titular da posição no Racing, Facundo Mura é alvo de interesse do Inter Miami e tem saída considerada provável. Além dele, o defensor uruguaio Gastón Martirena recebe sondagens e também pode deixar o clube argentino.

Dessa maneira, a diretoria do Racing procura um lateral-direito de perfil ofensivo e vê em Mancuso uma opção para o setor. Apesar do interesse, o clube argentino ainda não formalizou proposta pelo jogador e avalia outras possibilidades no mercado.

Por outro lado, Carpini pretende trabalhar com Mancuso na próxima temporada e deseja manter o jogador no Pici. Assim, o Fortaleza não deverá facilitar uma eventual saída do atleta.

Contratado pelo Fortaleza em 2022, Mancuso soma 47 partidas com a camisa tricolor neste ano, com um gol marcado e cinco assistências concedidas. O camisa 14 tem contrato com o Leão até agosto de 2028. 

Com informações de Rangel Diniz

 

