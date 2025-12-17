Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após cirurgia pulmonar, Brítez deixa hospital e segue sob cuidados do DM

Zagueiro será acompanhado pelo Departamento Médico até ficar apto para retomar atividades no clube
Depois de ser submetido a um procedimento cirúrgico na região pulmonar no início do mês, o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 17. Por meio de nota oficial, o Tricolor destacou que o defensor seguirá sob acompanhamento do Departamento Médico tricolor antes de retornar às atividades.

Segundo o clube, o camisa 33 do Leão passará por um processo gradual de recuperação, com foco na plena reabilitação física, para então se reapresentar visando a pré-temporada de 2026.

Internado desde o dia 7, Brítez permaneceu 12 dias em observação e tratamento após o procedimento, realizado em razão de um quadro inflamatório associado ao acúmulo de secreção — empiema — na região próxima ao pulmão.

Nas redes sociais, o zagueiro argentino agradeceu à equipe médica responsável pelo acompanhamento no pós-operatório.

Confira a nota do Fortaleza na íntegra:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que o zagueiro Emanuel Brítez recebeu alta médica nesta quarta-feira (17) após conclusão de tratamento do quadro de pneumonia. Durante a internação, o atleta precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para esvaziamento de uma coleção líquida (empiema) no espaço adjacente ao pulmão, na cavidade pleural. A alta hospitalar acontece sob supervisão de equipe de especialistas e do Departamento Médico do Clube, com o atleta seguindo sob monitoramento para evolução gradual de retorno às atividades."

 

