América de Cali tem interesse em Guzmán, do Fortaleza, mas esbarra em cifras altas

Jogador colombiano chegou ao time cearense em agosto deste ano após ser comprado junto ao Torpedo Moscou, da Rússia

Pouco utilizado no Fortaleza em 2025, o meia-atacante colombiano Yeison Guzmán virou alvo de interesse do América de Cali, da Colômbia. O clube, inclusive, fez contatos para avaliar uma possível negociação, mas esbarrou nas cifras pedidas pelo Tricolor do Pici, conforme apurou o Esportes O POVO. A informação inicial do interesse dos Diablos Rojos foi dada pelo jornalista Mário Kempes.

Aos 27 anos, o jogador chegou ao time cearense em agosto deste ano após ser comprado junto ao Torpedo Moscou, da Rússia. No Leão, porém, não teve oportunidades e ficou fora da lista de relacionados na reta final da Série A.