América de Cali tem interesse em Guzmán, do Fortaleza, mas esbarra em cifras altas

América de Cali tem interesse em Guzmán, do Fortaleza, mas esbarra em cifras altasJogador colombiano chegou ao time cearense em agosto deste ano após ser comprado junto ao Torpedo Moscou, da Rússia
Pouco utilizado no Fortaleza em 2025, o meia-atacante colombiano Yeison Guzmán virou alvo de interesse do América de Cali, da Colômbia. O clube, inclusive, fez contatos para avaliar uma possível negociação, mas esbarrou nas cifras pedidas pelo Tricolor do Pici, conforme apurou o Esportes O POVO. A informação inicial do interesse dos Diablos Rojos foi dada pelo jornalista Mário Kempes.
Aos 27 anos, o jogador chegou ao time cearense em agosto deste ano após ser comprado junto ao Torpedo Moscou, da Rússia. No Leão, porém, não teve oportunidades e ficou fora da lista de relacionados na reta final da Série A.
Após entender que a pedida financeira feita pelo Fortaleza foi alta, o América de Cali tende a "recuar" na negociação. Principal acionista do Diablos Rojos, Túlio Gómez chegou a elogiar o jogador em entrevista recente, mas ressaltou a dificuldade de contratá-lo.
"Eu adoro o Yeison Guzmán como jogador, mas é impossível. O campeonato brasileiro é o melhor do mundo", comentou durante o programa 'La Zona 14', do canal MaxlaVoz Deportes.
Além do Fortaleza e do Torpedo Moscou, Guzmán vestiu camisas de equipes tradicionais na Colômbia, como Tolima e Atlético Nacional. Ele foi revelado pelo Envigado em 2017.
Com informações de Rangel Diniz