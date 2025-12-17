Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza mira contratação do meia Gabriel Boschilia, destaque do Operário

Fortaleza mira contratação do meia Gabriel Boschilia, destaque do Operário

Camisa 10 marcou nove gols na Série B e tem contrato até novembro de 2026 com o Fantasma, que só aceita liberá-lo por venda
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Artilheiro do Operário-PR na Série B deste ano, o meia Gabriel Boschilia é alvo do Fortaleza para a próxima temporada, apurou o Esportes O POVO. O Tricolor tem interesse no camisa 10 e consultou as condições de uma eventual negociação.

O meio-campista de 29 anos tem contrato com o Fantasma até novembro de 2026 e os paranaense não topam uma negociação por empréstimo. A única forma de liberação, portanto, seria por venda. O Leão já sabe que terá de desembolsar o montante pedido pelo Alvinegro se quiser contratar o jogador.

Boschilia está no Operário desde 2024 e viveu o melhor momento da carreira na temporada recém-encerrada: em 54 jogos, entre Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B, marcou 15 gols e deu oito assistências. Ele foi o artilheiro alvinegro na Segundona, com nove bolas na redes — apenas dois atrás de Willian Bigode, principal goleador da competição.

Leia mais

A temporada de destaque do camisa 10 despertou interesse de outras equipes no mercado da bola, como o Atlético-GO. A valorização do jogador, porém, faz o Operário endurecer a negociação para ter uma boa compensação financeira.

O Fortaleza fará uma reformulação no elenco após o rebaixamento da Série B, com chegadas e saídas. Para a função de armador, o Tricolor conta com Pochettino, Guzmán e Lucas Crispim, mas não deve permanecer com os dois primeiros.

A carreira de Gabriel Boschilia

Cria do Guarani-SP, Boschilia despontou como revelação do São Paulo, em 2014, e logo foi vendido para o Monaco, da França, como grande promessa. Na Europa, passou também por Standard Liége, da Bélgica, e Nantes, da França.

Retornou ao Brasil em 2020, para defender o Internacional, foi para o Coritiba e saiu do País mais uma vez para vestir a camisa do Gyori, da Hungria. Em 2024, acertou com o Operário e, com bom desempenho, estendeu contrato até novembro de 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar