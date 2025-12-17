Fortaleza mira contratação do meia Gabriel Boschilia, destaque do Operário

Camisa 10 marcou nove gols na Série B e tem contrato até novembro de 2026 com o Fantasma, que só aceita liberá-lo por venda

Artilheiro do Operário-PR na Série B deste ano, o meia Gabriel Boschilia é alvo do Fortaleza para a próxima temporada, apurou o Esportes O POVO . O Tricolor tem interesse no camisa 10 e consultou as condições de uma eventual negociação.

O meio-campista de 29 anos tem contrato com o Fantasma até novembro de 2026 e os paranaense não topam uma negociação por empréstimo. A única forma de liberação, portanto, seria por venda. O Leão já sabe que terá de desembolsar o montante pedido pelo Alvinegro se quiser contratar o jogador.

Boschilia está no Operário desde 2024 e viveu o melhor momento da carreira na temporada recém-encerrada: em 54 jogos, entre Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B, marcou 15 gols e deu oito assistências. Ele foi o artilheiro alvinegro na Segundona, com nove bolas na redes — apenas dois atrás de Willian Bigode, principal goleador da competição.

A temporada de destaque do camisa 10 despertou interesse de outras equipes no mercado da bola, como o Atlético-GO. A valorização do jogador, porém, faz o Operário endurecer a negociação para ter uma boa compensação financeira.