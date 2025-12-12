Marcelo Paz reduz salário após queda e segue como CEO da SAF do Fortaleza

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após reunião na manhã desta sexta-feira, 12, o Conselho de Administração da SAF do Fortaleza e o CEO Marcelo Paz sacramentaram a permanência do dirigente no cargo para a próxima temporada. Paz aceitou reduzir o salário depois do rebaixamento do clube para a Série B. "Chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor", explicou Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF, em comunicado oficial.

"Tratamos com profundidade do momento atual do Fortaleza e acordamos que Marcelo Paz se encaixará plenamente na readequação salarial necessária ao cenário que vivemos. Essa decisão reflete o seu comprometimento com o projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu sua entrega irrestrita ao clube", disse Fabiano Barreira. Marcelo Paz está no Pici desde 2015 de forma quase ininterrupta, com uma breve saída entre o fim de 2016 e o início de 2017. Neste período, foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente e, agora, CEO da SAF. Veja o comunicado do presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza: "Como Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza Esporte Clube, venho anunciar oficialmente a permanência de Marcelo Paz como CEO da nossa SAF. Após uma reunião de alinhamento extremamente produtiva, conduzida com transparência e respeito mútuo, chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor.

Durante o encontro, tratamos com profundidade do momento atual do Fortaleza e acordamos que Marcelo Paz se encaixará plenamente na readequação salarial necessária ao cenário que vivemos. Essa decisão reflete o seu comprometimento com o projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu sua entrega irrestrita ao clube. Falo não apenas como gestor, mas como alguém que acredita profundamente no poder da reconstrução. Creio que a permanência de Paz será vital para que o Fortaleza volte aos trilhos das vitórias e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível: a elite do futebol brasileiro. Com trabalho consistente, conhecimento acumulado ao longo de anos e a dedicação que sempre marcaram sua trajetória, o Fortaleza EC SAF une forças para construir uma grande temporada pela frente. Seguimos juntos pelo Fortaleza. O momento exige responsabilidade, união e coragem – e essas três palavras continuarão guiando todas as nossas decisões.